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Google запускає в Україні нові програми: що і кому це дасть

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Середа 08 вересня 2021 12:13
Google запускає в Україні нові програми: що і кому це дасть Google запускає програми для допомоги ФОПам в Україні (фото: Leon Neal/Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Лише днями Мінціфра і Google обговорили просування українського контенту, а вже сьогодні компанія запустила в нашій країні нові програми і інструменти по сприянню економічному розвитку України.

Ця ініціатива пошукача спрямована, зокрема, на допомогу ФОПам.

Про це повідомили у прес-службі компанії у середу, 8 вересня.

Так, у нашій країні відсьогодні став доступний новий безкоштовний інструмент "Пошук можливостей для бізнесу".

Завдяки цьому інструменту підприємці зможуть отримати персоналізовані пропозиції щодо просування компанії в Інтернеті за допомогою інструментів Google та отримати максимальну користь від безкоштовного профілю компанії - гарантуючи, що бізнеси надають максимально точну інформацію своїм клієнтам (наприклад, години роботи, можливість самовивозу у магазині тощо).

Інструмент досить простий у використанні - потрібно лише ввести назву компанії, і Google покаже рекомендації на основі інформації, яку вона має про вашу компанію, регіон, галузь тощо.

"В інструменті "Пошук можливостей для бізнесу" ви можете ввести назву своєї компанії, і ми надамо індивідуальні пропозиції щодо того, як покращити вашу присутність у Пошуку та на Картах Google менш ніж за п'ять хвилин", - йдеться у повідомленні.

Google запускає в Україні нові програми: що і кому це дасть

Скриншот (smallbusiness.withgoogle.com)

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