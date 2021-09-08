Google запускає в Україні нові програми: що і кому це дасть
Лише днями Мінціфра і Google обговорили просування українського контенту, а вже сьогодні компанія запустила в нашій країні нові програми і інструменти по сприянню економічному розвитку України.
Ця ініціатива пошукача спрямована, зокрема, на допомогу ФОПам.
Про це повідомили у прес-службі компанії у середу, 8 вересня.
Так, у нашій країні відсьогодні став доступний новий безкоштовний інструмент "Пошук можливостей для бізнесу".
Завдяки цьому інструменту підприємці зможуть отримати персоналізовані пропозиції щодо просування компанії в Інтернеті за допомогою інструментів Google та отримати максимальну користь від безкоштовного профілю компанії - гарантуючи, що бізнеси надають максимально точну інформацію своїм клієнтам (наприклад, години роботи, можливість самовивозу у магазині тощо).
Інструмент досить простий у використанні - потрібно лише ввести назву компанії, і Google покаже рекомендації на основі інформації, яку вона має про вашу компанію, регіон, галузь тощо.
"В інструменті "Пошук можливостей для бізнесу" ви можете ввести назву своєї компанії, і ми надамо індивідуальні пропозиції щодо того, як покращити вашу присутність у Пошуку та на Картах Google менш ніж за п'ять хвилин", - йдеться у повідомленні.
Скриншот (smallbusiness.withgoogle.com)
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