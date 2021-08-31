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Минцифра и Google обсудили продвижение украинского контента: что предлагают

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 19:37
Минцифра и Google обсудили продвижение украинского контента: что предлагают Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатия. Стороны обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству между Украиной и Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Федорова.

Федоров во время встречи поднял проблему российского контента на главной странице украинского YouTube Music и YouTube. Он подчеркнул, что предложение российского контента украинцам недопустимо во время войны с Россией.

"Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - пояснил он.

Министр добавил, что он также обсудил с вице-президентом Google возможность доступа украинцев к Фонду YouTube Shorts - специальной программе поддержки креаторов.

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Google YouTube Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации
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