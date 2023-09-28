Google закриває популярний застосунок. Що робити користувачам?

Перед закінченням підтримки Google Подкастів користувачам відкриють доступ до утиліти для швидкого перенесення даних. Якщо користувачі не захочуть переходити в YouTube Music, вони зможуть завантажити OPML-файл, що містить повний список підписок, і завантажити його в новий додаток, якщо він підтримує такий імпорт підписок.

Раніше Google також оголосила про можливість додавання подкастів до YouTube Music через RSS. Якщо аудіозапис доступний тільки в Apple Music і Spotify, за допомогою RSS ви все одно зможете додати випуски в YouTube Music - причому нові епізоди підвантажуватимуться автоматично.

Google Podcasts більше не буде (фото: Google Blog)

Здається, Google намагається привернути більше користувачів до YouTube Music, переконуючи їх перейти зі старих сервісів. Так уже було при закритті Google Play Music у 2020 році, але з подкаст не все так просто.

Донедавна YouTube Music взагалі не підтримував подкасти, а користувачі хотіли слухати і дивитися історії на самому YouTube, а не в окремому сервісі Google Подкасти.

Якщо Apple не змінить свою політику, то наступного року залишиться єдиним великим гравцем ринку, який не поєднує сервіси музики та подкастів.

До слова, у програмах Spotify, Amazon Music і Pandora доступні обидва типи контенту.