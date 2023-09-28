Google закрывает популярное приложение. Что делать пользователям?

Перед окончанием поддержки Google Подкастов пользователям откроют доступ к утилите для быстрого переноса данных. Если пользователи не захотят переходить в YouTube Music, они смогут загрузить OPML-файл, содержащий полный список подписок, и загрузить его в новое приложение, если оно поддерживает такой импорт подписок.

Ранее Google также объявила о возможности добавления подкастов к YouTube Music через RSS. Если аудиозапись доступна только в Apple Music и Spotify, с помощью RSS вы все равно сможете добавить выпуски в YouTube Music - причем новые эпизоды будут подгружаться автоматически.

Google Podcasts скоро не станет (фото: Google Blog)

Похоже, Google пытается привлечь больше пользователей к YouTube Music, убеждая их перейти со старых сервисов. Так уж было при закрытии Google Play Music в 2020 году, но с подкастом не все так просто.

До недавнего времени YouTube Music вообще не поддерживал подкасты, а пользователи хотели слушать и смотреть истории на самом YouTube, а не в отдельном сервисе Google Подкасты.

Если Apple не изменит свою политику, то в следующем году останется единственным крупным игроком рынка, не совмещающим сервисы музыки и подкастов.

К слову, в программах Spotify, Amazon Music и Pandora доступны оба типа контента.