Google вводить нові заходи захисту Android-смартфонів від шахраїв: що зміниться

Деталі нововведення

Відтепер система автоматично блокуватиме спроби вперше встановити застосунок із браузера, месенджера чи іншого сервісу - якщо це відбувається під час розмови з незнайомим абонентом.

Крім того, Android не дозволить надавати додаткам доступ до функцій доступності (Accessibility) під час дзвінка. Це обмеження запобігає ризику того, що шкідливе ПЗ отримає управління над пристроєм і вкраде особисті дані.

Якщо користувач все ж спробує змінити ці налаштування, система відобразить попередження: "Цей параметр заблоковано для захисту пристрою". Також з'явиться повідомлення, що "шахраї можуть спробувати отримати контроль над вашим пристроєм, попросивши доступ до спеціальних можливостей для додатка".

Google заблокує спроби користувачів змінити налаштування спеціальних можливостей під час дзвінка (фото: Google)

Раніше Android уже не дозволяв відключати Play Protect - вбудований сервіс безпеки Google - під час телефонних дзвінків. Усі ці заходи, як наголошує компанія, виконуються на самому пристрої, без передання даних у хмару, і спрямовані на запобігання встановленню шкідливих додатків. Нововведення доступні на пристроях з Android 16.

Ще одна функція, що перебуває зараз на стадії тестування, спрямована на запобігання шахрайству під час демонстрації екрана. Коли користувач починає ділитися екраном під час дзвінка з незнайомцем і намагається відкрити банківський додаток, Android попередить про потенційну аферу.

На екрані з'явиться спливаюче повідомлення з кнопкою "Завершити дзвінок". Якщо користувач не перерве розмову, то йому доведеться почекати 30 секунд, перш ніж продовжити використання банківського додатка.

Цей захист буде доступний для пристроїв з Android 11 і новіше. Google заявляє, що за підсумками пілотного проекту ухвалить рішення про більш широкий запуск функції.

Варто зазначити, що раніше Google впровадила AI-модуль, який визначає потенційно підозрілі дзвінки і пропонує користувачам їх завершити. Також було розширено алгоритми ШІ в додатку Google Messages, тепер система здатна розпізнавати фішингові SMS про підроблені штрафи, криптовалютні схеми та інші види шахрайства.