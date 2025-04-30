Google тестує незвичайний спосіб вивчення мов: у чому суть

Google продовжує розширювати використання штучного інтелекту в повсякденному житті і представила новий експеримент, спрямований на більш персоналізоване і практичне вивчення мов.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Що відомо про Little Language Lessons

Новий набір функцій під назвою Little Language Lessons використовує генеративний ШІ, щоб допомагати освоювати лексику і вирази в коротких, наближених до реальності ситуаціях.

За словами компанії, Little Language Lessons не призначені для заміни традиційних методів навчання, таких як підручники або курси. Основна мета - вбудувати невеликі й посильні епізоди мовної практики в повсякденну рутину. Експеримент складається з трьох основних інструментів:

Tiny Lesson пропонує словники, стійкі вирази та граматичні поради на основі конкретних життєвих ситуацій

Slang Hang генерує короткі діалоги, що демонструють розмовні звороти та сленг

Word Cam перетворює камеру смартфона на інструмент для вивчення слів, даючи змогу впізнавати назви предметів, на які вказує об'єктив.

Заявлена мета - пробудження інтересу і створення регулярних, ненав'язливих моментів навчання, наприклад, під час замовлення кави або опису побаченого протягом дня.

Tiny Lesson виявився найпрактичнішим інструментом, особливо корисним під час поїздок за кордон - він надає швидкі та ситуативні приклади. Протестована лексика японською та хінді виявилася наближеною до реального життя.

Slang Hang виявився трохи обмеженим - найчастіше пропонує одне речення з неформальним виразом, що може бути недостатньо для розвитку розмовних навичок. Проте, це зручний і не зобов'язуючий спосіб познайомитися зі сленгом.

Протестована лексика японською та хінді (фото: Android Authority)

Усі інструменти розраховані на легке і короткочасне використання - вони не вимагають великого залучення і підходять навіть тим, хто просто цікавиться мовами. Поки зарано говорити про те, чи виросте проtкт у щось масштабніше, але вже зараз він пропонує альтернативу традиційним навчальним застосункам.

Для тих, хто готується до поїздки або хоче освіжити повсякденну лексику, Little Language Lessons може стати корисним помічником.