Google випустила екстрене оновлення для Chrome та закликає терміново оновити браузер: в чому проблема

Google випустила термінове оновлення безпеки для браузера Chrome, яке призначене для усунення вразливості нульового дня у версіях програми для операційних систем Windows, macOS та Linux. Всім користувачам рекомендується встановити це оновлення якнайшвидше.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Google Blog.
За інформацією служби підтримки Chrome Releases, вразливість активно використовується хакерами. У зв'язку з цим компанія вжила заходів до негайного створення патчу, не відкладаючи процесу розробки.
Згідно з даними, патч включає сім виправлень безпеки, причому найбільш критичним з них є CVE-2023-6345. Це виправлення пов'язане з проблемою цілісного переповнення у графічній бібліотеці Skia 2D, яка використовується в Chrome, Chrome OS, Android, Flutter та інших програмних продуктах.
Без встановленого оновлення безпеки браузер залишається вразливим для атак хакерів, результатом яких може стати як збій роботи, так і виконання кіберзлочинцем довільного коду на комп'ютері жертви. Викликає особливу тривогу, що в 2023 році це вже шоста виявлена вразливість нульового дня в Google Chrome.
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