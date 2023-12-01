Google выпустила экстренное обновление для Chrome и призывает срочно обновить браузер: в чем проблема

Google выпустила срочное обновление безопасности для браузера Chrome, которое предназначено для устранения уязвимости нулевого дня в версиях программы для операционных систем Windows, MacOS и Linux. Всем пользователям рекомендуется установить это обновление как можно скорее.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Blog.
По информации службы поддержки Chrome Releases, уязвимость активно используется хакерами. В связи с этим компания приняла меры к немедленному созданию патча, не откладывая процесса разработки.
Согласно данным, патч включает семь поправок безопасности, причем наиболее критическим из них является CVE-2023-6345. Это исправление связано с проблемой целостного переполнения в графической библиотеке Skia 2D, используемой в Chrome, Chrome OS, Android, Flutter и других программных продуктах.
Без установленного обновления безопасности браузер остается уязвимым для хакерских атак, результатом которых может стать как сбой работы, так и выполнение киберпреступником произвольного кода на компьютере жертвы. Вызывает особую тревогу, что в 2023 году это уже шестая обнаруженная уязвимость нулевого дня в Google Chrome.
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