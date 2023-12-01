Google выпустила экстренное обновление для Chrome и призывает срочно обновить браузер: в чем проблема

Google выпустила срочное обновление безопасности для браузера Chrome, которое предназначено для устранения уязвимости нулевого дня в версиях программы для операционных систем Windows, MacOS и Linux. Всем пользователям рекомендуется установить это обновление как можно скорее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Blog .

По информации службы поддержки Chrome Releases, уязвимость активно используется хакерами. В связи с этим компания приняла меры к немедленному созданию патча, не откладывая процесса разработки.

Согласно данным, патч включает семь поправок безопасности, причем наиболее критическим из них является CVE-2023-6345. Это исправление связано с проблемой целостного переполнения в графической библиотеке Skia 2D, используемой в Chrome, Chrome OS, Android, Flutter и других программных продуктах.

Как обновить пользователям Chrome браузер

Откройте Chrome

В меню браузера выберите "Справка", затем "О Google Chrome"

Нажмите кнопку "Перезапустить"

Если браузер уже обновился автоматически, перезапуск не требуется

Без установленного обновления безопасности браузер остается уязвимым для хакерских атак, результатом которых может стать как сбой работы, так и выполнение киберпреступником произвольного кода на компьютере жертвы. Вызывает особую тревогу, что в 2023 году это уже шестая обнаруженная уязвимость нулевого дня в Google Chrome.