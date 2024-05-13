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Google випускає термінове оновлення Chrome, яке має встановити кожен користувач

Google закликає терміново оновити Chrome після виявлення вразливості нульового дня (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google терміново випустив нове оновлення безпеки для свого браузера Chrome після виявлення критичної вразливості, що активно використовується зловмисниками у реальних атаках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську національну щоденну газету The Daily Mirror.

Що відомо про вразливість нульового дня

Вразливість, позначена ідентифікатором CVE-2024-4671, стосується категорії помилок використання пам'яті після її звільнення (use-after-free) у компоненті, що відповідає за візуалізацію веб-контенту.

Вона є серйозною загрозою, оскільки дозволяє зловмисникам виконати довільний код у контексті браузера, що може призвести до повної компрометації системи.

Інформація про вразливість була передана Google анонімним експертом з кібербезпеки. Для забезпечення безпеки рекомендується користувачам терміново оновити Chrome до версії 124.0.6367.201/.202 для Windows та MacOS, а також до версії 124.0.6367.201 для Linux.

Google підтвердив наявність експлойту для цієї вразливості, проте не надав подробиць про його використання в атаках або інформації про зловмисників.

З початку поточного року компанія вже виправила дві вразливості, що активно експлуатуються, в браузері Chrome. У січні було вирішено проблему з доступом за межі масиву в движку V8 JavaScript і WebAssembly (CVE-2024-0519, оцінка CVSS: 8.8), що могло призвести до витоку конфіденційної інформації.

Власникам браузерів, заснованих на Chromium, таких як Microsoft Edge, Brave, Opera та Vivaldi, також рекомендується встановлювати оновлення у міру їх появи.

Нагадаємо, що у Windows додали програму, яка легко зможе замінити Chrome.

У нас також є матеріал про те, як позбутися дратівливих повідомлень про файли cookie у браузері Chrome.

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