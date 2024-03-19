Як позбутися дратівливих повідомлень про файли cookie у браузері Chrome

У наш час, коли ми проводимо більшість часу в інтернеті, файли cookie стали невід'ємною частиною нашого онлайн-досвіду. Однак найчастіше поява повідомлень про файли cookie у браузері Chrome може бути нав'язливою та дратівливою.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf розповідає, як прибрати дратівливі повідомлення про файли cookie в Chrome.

Що таке файли cookie веб-сайту

Зараз майже кожен веб-користувач використовує їх, але може не розуміти, що вони являють собою. Файли cookie веб-сайту - це невеликі файли даних, в яких зберігається інформація про користувача, включаючи дії на веб-сайті та дані для входу до системи, такі як адреси електронної пошти, імена користувачів та паролі.

Можуть бути два типи файлів cookie: сеансові та постійні. Сеансові файли cookie тимчасово зберігають файли, термін дії яких закінчується після закриття браузера або після певного періоду часу. Однак, постійні файли cookie зберігаються навіть після закриття браузера.

Як заблокувати спливаючі вікна дозволу на використання файлів cookie

Це не те саме, що вимкнення файлів cookie, які персоналізують ваш перегляд. Після зміни законів ЄС про використання файлів cookie, згоду на їх використання є обов'язковою. В результаті всі веб-сайти повинні дотримуватися закону, тому майже кожен із них запитує такі файли.

Практично на кожному веб-сайті є спливаюче вікно згоди на використання файлів cookie, в якому запитується дозвіл на збереження ваших даних під час використання веб-сайту.

Ви можете запобігти появі цих спливаючих вікон, змінивши налаштування файлів cookie вашого браузера за замовчуванням. У Chrome, щоб змінити налаштування, натисніть три вертикальні точки у верхньому правому куті браузера і виберіть "Налаштування" в меню, що розкривається.

Прибрати вікна, що спливають, можна в "Налаштуваннях" (фото: MakeUseOf)

Потім натисніть "Конфіденційність та безпека" або "Файли cookie та дозволу сайту" залежно від вашого браузера на вкладці зліва, та натисніть "Файли cookie та інші дані сайту". Щодо файлів має бути чотири варіанти вибору.

Які варіанти файлів cookie можна вибрати (фото: MakeUseOf)

Якщо ви прокрутите сторінку файлів cookie вниз, ви побачите розділ, в якому можна їх налаштувати. Наприклад, ви можете вибрати, які сайти завжди використовуватимуть файли cookie, а які ні. Щоб додати сайт, натисніть кнопку "Додати" та введіть посилання на сайт.

У цьому розділі можна налаштувати файли cookie (фото: MakeUseOf)

Розширення браузера

Інший варіант - встановити розширення, яке позбавить вас необхідності мати справу зі згодою на використання файлів cookie, роблячи це автоматично залежно від ваших уподобань. Деякі розширення можуть повністю обходити спливаючі вікна. Ось деякі приклади:

Poper Blocker можна безкоштовно встановити у Chrome та Firefox. Цей плагін автоматично видаляє спливаючі вікна, запити файлів cookie, сповіщення та багато іншого на всіх веб-сайтах.

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Ghostery також безкоштовний та доступний для всіх основних браузерів. Плагін є швидким і конфіденційним розширенням, яке блокує рекламу, файли cookie і спливаючі вікна.

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uBlock - це розширення з відкритим вихідним кодом, доступне у всіх браузерах. Блокувальник реклами пропонує на тисячі більше фільтрів, ніж інші.

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Браузер з дотриманням конфіденційності

Ви можете перейти на браузер, який забезпечує конфіденційність вашої інформації в Інтернеті, наприклад Bravo, Tor або DuckDuckGo. Вони не відстежують вашу онлайн-активність і не зберігають файли cookie та дані веб-сайту.

Чи вплине блокування вікон із файлами cookie на сайти, які ви використовуєте

Незалежно від того, чи дозволите ви використання файлів cookie, це вплине на ваш браузер та зручність перегляду. Якщо вибрано параметр "Дозволити всі файли cookie", сайти будуть використовувати їх, щоб ви залишалися в системі та запам'ятовували елементи для персональної реклами, переглядаючи активність вашого браузера.

Блокування сторонніх файлів cookie, як і раніше, буде діяти, але сайти не відстежуватимуть активність вашого браузера, і деякі функції можуть не працювати. Це рекомендований підхід, якщо ви все ще хочете використовувати файли cookie, оскільки вони не впливають на взаємодію користувача.

Однак, блокування всіх файлів cookie означає, що сайти не зможуть використовувати їх, що не дозволить вам користуватися онлайн-сервісами (включаючи вхід до системи) і зупинить роботу деяких веб-сайтів. Це також не дозволить файлам cookie відстежувати активність вашого браузера та призведе до непрацездатності деяких функцій.