Google выпускает срочное обновление Chrome, которое должен установить каждый пользователь

Что известно об уязвимости нулевого дня

Уязвимость, обозначенная идентификатором CVE-2024-4671, относится к категории ошибок использования памяти после ее освобождения (use-after-free) в компоненте, отвечающем за визуализацию веб-контента.

Она представляет серьезную угрозу, поскольку позволяет злоумышленникам выполнить произвольный код в контексте браузера, что может привести к полной компрометации системы.

Информация об этой уязвимости была передана Google анонимным экспертом по кибербезопасности. Для обеспечения безопасности рекомендуется пользователям срочно обновить Chrome до версии 124.0.6367.201/.202 для Windows и macOS, а также до версии 124.0.6367.201 для Linux.

Google подтвердил наличие эксплойта для данной уязвимости, однако не предоставил подробностей о его использовании в атаках или информации о злоумышленниках.

С начала текущего года компания уже исправила две активно эксплуатируемые уязвимости в браузере Chrome. В январе была решена проблема с доступом за пределы массива в движке V8 JavaScript и WebAssembly (CVE-2024-0519, оценка CVSS: 8.8), что могло привести к утечке конфиденциальной информации.

Владельцам браузеров, основанных на Chromium, таких как Microsoft Edge, Brave, Opera и Vivaldi, также рекомендуется устанавливать обновления по мере их появления.