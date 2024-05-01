У Windows додали програму, яка легко зможе замінити Chrome: подробиці

Після багаторічної доступності на macOS та iOS, незвичайний браузер Arc нарешті дістався Windows. Також як і Chrome, він заснований на Chromium та сумісний з усіма розширеннями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо про браузер Arc

Arc розроблено з урахуванням того, щоб допомогти користувачам упорядкувати свій бардак у браузері та сконцентруватися на конкретному веб-сайті. Всі стандартні елементи браузера приховані в бічній панелі замість того, щоб бути розкиданими по екрану.

У цій панелі зібрані простори, плеєри для аудіо та відеофайлів, вертикальні вкладки, закладки, панель команд, корисні інструменти та закріплені сайти, які автоматично перетворюються на додатки.

Ви зможете навести лад в Інтернеті (фото: The Browser Company)

У версії для macOS користувачі також можуть налаштовувати зовнішній вигляд веб-сторінок, змінюючи палітру кольорів, або експериментувати з функціями штучного інтелекту. У версії для Windows ці функції поки недоступні, проте вже є можливість використовувати розділений екран і режим "картинка в картинці".

Режим "картинка в картинці" ( фото: The Browser Company)

Що ще з'явиться найближчим часом

Розробники обіцяють регулярно випускати оновлення, щоб якнайшвидше досягти повної відповідності. Вони також планують відмовитись від деяких малопопулярних функцій. Наприклад, нещодавно була видалена утиліта для нотаток, оскільки користувачі воліють використовувати інтеграцію з популярними додатками, такими як Notion.

Arc вже доступний для завантаження на комп'ютерах з Windows 11, а незабаром буде випущена версія для Windows 10. Також у розробці програма Arc Search для Android. Користувачі можуть синхронізувати версію для iOS з програмою для Windows.