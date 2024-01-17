Google відмовляється від 17 функцій: чого не можна буде більше зробити

Нова версія Google Асистент втратить 17 функцій вже найближчий час, відтак користувачі не зможуть зробити низку звичних до цього речей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що й коли зміниться для користувачів, а також від яких функцій планують відмовитися в Google.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Google Blog, Google Support.
Google Assistant (або Google Асистент) - розумний персональний помічник, презентований 18 травня 2016 року, що активується голосовою командою "Ok Google" ("Окей Гугл").
Нещодавно в Google повідомили про внесення у програму "кількох змін", аби "зосередитися на якості та надійності".
Користувачам пояснили, що вже незабаром "деякі функції, які недостатньо використовуються, більше не підтримуватимуться".
"Починаючи з 26 січня, якщо запитаєте одну з цих функцій, ви можете отримати сповіщення про те, що вона буде недоступною після певної дати", - уточнили в блозі компанії.
Варто зазначити, що видалення функцій з Google Асистент може вплинути на функціональність не лише мобільних пристроїв, але й планшетів, смарт-годинників чи розумних колонок/дисплеїв.
Google Асистент працює на різних пристроях (ілюстративне фото: pixabay.com)
В цілому, згідно з інформацією від служби підтримки, внаслідок оновлення Google Асистент "втратить" 17 функцій:
Крім того, віджет програми Google і мікрофон на панелі пошуку Pixel тепер викликатимуть веб-пошук, змінюючи спосіб взаємодії з пристроями.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Google Chrome з'явилася функція швидкого очищення історії браузера.
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