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Google відмовляється від 17 функцій: чого не можна буде більше зробити

Google регулярно оновлює свої продукти (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нова версія Google Асистент втратить 17 функцій вже найближчий час, відтак користувачі не зможуть зробити низку звичних до цього речей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що й коли зміниться для користувачів, а також від яких функцій планують відмовитися в Google.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Google Blog, Google Support.

Що й коли зміниться для користувачів

Google Assistant (або Google Асистент) - розумний персональний помічник, презентований 18 травня 2016 року, що активується голосовою командою "Ok Google" ("Окей Гугл").

Нещодавно в Google повідомили про внесення у програму "кількох змін", аби "зосередитися на якості та надійності".

Користувачам пояснили, що вже незабаром "деякі функції, які недостатньо використовуються, більше не підтримуватимуться".

"Починаючи з 26 січня, якщо запитаєте одну з цих функцій, ви можете отримати сповіщення про те, що вона буде недоступною після певної дати", - уточнили в блозі компанії.

Варто зазначити, що видалення функцій з Google Асистент може вплинути на функціональність не лише мобільних пристроїв, але й планшетів, смарт-годинників чи розумних колонок/дисплеїв.

Google Асистент працює на різних пристроях (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які функції "втратить" Google Асистент

В цілому, згідно з інформацією від служби підтримки, внаслідок оновлення Google Асистент "втратить" 17 функцій:

  • відтворення та голосове керування аудіокнигами у службі Google Play Books
  • налаштування та встановлення власних сигналів будильника на пристроях із підтримкою Google Асистента
  • доступ або керування кулінарною книгою користувача (передача рецептів з пристрою на пристрій, відтворення покрокових рецептів і т.ін.)
  • керування секундоміром на розумних дисплеях і колонках (динаміках)
  • голосовий дзвінок та надсилання повідомлень до сімейної групи Google
  • голосове надсилання електронної пошти, аудіо- чи відеоповідомлень
  • голосове перенесення заходів у Google Calendar
  • використання панелі запуску програм у режимі керування Google Асистента на Google Maps (для читання та надсилання повідомлень, здійснення дзвінків і керування медіа)
  • створення та прослуховування оголошень у розділі Family Bell
  • запуск сеансів медитації із сервісом Calm
  • голосове управління на пристроях Fitbit Sense та Versa 3
  • перегляд зведених даних про сон залишиться доступним лише на розумних дисплеях Google
  • ідентифікатор абонента не буде відображатися при викликах через розумні колонки та смарт-дисплеї
  • перегляд оцінки приблизного часу поїздки перестане працювати на розумних дисплеях
  • перевірка персональних маршрутів голосом
  • голосовий запит інформації про контакти
  • голосові запити на виконання низки дій (надсилання платежів, бронювання або публікації повідомлень у соціальних мережах).

Крім того, віджет програми Google і мікрофон на панелі пошуку Pixel тепер викликатимуть веб-пошук, змінюючи спосіб взаємодії з пристроями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Google Chrome з'явилася функція швидкого очищення історії браузера.

Читайте також, резервні копії якого популярного месенджера почнуть "красти" місце з Google Диску.

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