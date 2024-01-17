Google відмовляється від 17 функцій: чого не можна буде більше зробити

Що й коли зміниться для користувачів

Google Assistant (або Google Асистент) - розумний персональний помічник, презентований 18 травня 2016 року, що активується голосовою командою "Ok Google" ("Окей Гугл").

Нещодавно в Google повідомили про внесення у програму "кількох змін", аби "зосередитися на якості та надійності".

Користувачам пояснили, що вже незабаром "деякі функції, які недостатньо використовуються, більше не підтримуватимуться".

"Починаючи з 26 січня, якщо запитаєте одну з цих функцій, ви можете отримати сповіщення про те, що вона буде недоступною після певної дати", - уточнили в блозі компанії.

Варто зазначити, що видалення функцій з Google Асистент може вплинути на функціональність не лише мобільних пристроїв, але й планшетів, смарт-годинників чи розумних колонок/дисплеїв.

Google Асистент працює на різних пристроях (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які функції "втратить" Google Асистент

В цілому, згідно з інформацією від служби підтримки, внаслідок оновлення Google Асистент "втратить" 17 функцій:

відтворення та голосове керування аудіокнигами у службі Google Play Books

налаштування та встановлення власних сигналів будильника на пристроях із підтримкою Google Асистента

доступ або керування кулінарною книгою користувача (передача рецептів з пристрою на пристрій, відтворення покрокових рецептів і т.ін.)

керування секундоміром на розумних дисплеях і колонках (динаміках)

голосовий дзвінок та надсилання повідомлень до сімейної групи Google

голосове надсилання електронної пошти, аудіо- чи відеоповідомлень

голосове перенесення заходів у Google Calendar

використання панелі запуску програм у режимі керування Google Асистента на Google Maps (для читання та надсилання повідомлень, здійснення дзвінків і керування медіа)

створення та прослуховування оголошень у розділі Family Bell

запуск сеансів медитації із сервісом Calm

голосове управління на пристроях Fitbit Sense та Versa 3

перегляд зведених даних про сон залишиться доступним лише на розумних дисплеях Google

ідентифікатор абонента не буде відображатися при викликах через розумні колонки та смарт-дисплеї

перегляд оцінки приблизного часу поїздки перестане працювати на розумних дисплеях

перевірка персональних маршрутів голосом

голосовий запит інформації про контакти

голосові запити на виконання низки дій (надсилання платежів, бронювання або публікації повідомлень у соціальних мережах).

Крім того, віджет програми Google і мікрофон на панелі пошуку Pixel тепер викликатимуть веб-пошук, змінюючи спосіб взаємодії з пристроями.