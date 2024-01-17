Google отказывается от 17 функций: чего нельзя будет больше сделать

Новая версия Google Ассистент потеряет 17 функций уже в ближайшее время, поэтому пользователи не смогут сделать ряд привычных до этого вещей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что и когда изменится для пользователей, а также от каких функций планируют отказаться в Google.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Google Blog, Google Support.
Google Assistant (или Google Ассистент) - умный персональный помощник, презентованный 18 мая 2016 года, который активируется голосовой командой "Ok Google" ("Окей Гугл").
Недавно в Google сообщили о внесении в программу "нескольких изменений", чтобы "сосредоточиться на качестве и надежности".
Пользователям объяснили, что уже вскоре "некоторые недостаточно используемые функции больше не будут поддерживаться".
"Начиная с 26 января, если вы запросите одну из этих функций, вы можете получить уведомление о том, что она будет недоступна после определенной даты", - уточнили в блоге компании.
Следует отметить, что удаление функций из Google Ассистент может повлиять на функциональность не только мобильных устройств, но и планшетов, смарт-часов или умных колонок/дисплеев.
Google Ассистент работает на разных устройствах (иллюстративное фото: pixabay.com)
В целом, согласно информации от службы поддержки, в результате обновления Google Ассистент "потеряет" 17 функций:
Кроме того, виджет Google и микрофон на панели поиска Pixel теперь будут вызывать веб-поиск, изменяя способ взаимодействия с устройствами.
Напомним, ранее мы рассказывали, что у Google Chrome появилась функция быстрой очистки истории браузера.
Читайте также, резервные копии какого популярного мессенджера начнут "воровать" место с Google Диска.