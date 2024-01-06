У Google Chrome з'явилася функція швидкого очищення історії браузера: як користуватись

Google надає нову функцію в браузері Chrome для пристроїв Android, яка дозволяє легко видалити історію переглядів лише за кілька кліків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про Google і Android 9to5Google .

Пункт "Очистити історію" розміщено в основному меню (на кнопці ⋮). При виборі цієї опції спливаюче вікно попереджає, що будуть видалені дані за останні 15 хвилин, включаючи історію відвідувань, відкриті вкладки, файли cookie та кеш. Користувач може також вибрати період очищення: остання година, 24 години, 7 днів, 4 тижні або за весь час.

Для більш точного налаштування можна скористатися кнопкою "Ще", яка перенаправляє на стандартне меню "Очистити історію".

Як швидко очистити історію браузера Chrome (фото: 9to5Google)

Подібна функціональність також доступна в десктопній версії Chrome через аналогічну кнопку в основному меню, а також через комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Delete (Cmd+Shift+Delete на Mac) для швидкого очищення історії переглядів.