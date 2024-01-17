Google відмовляється від 17 функцій: чого не можна буде більше зробити
Нова версія Google Асистент втратить 17 функцій вже найближчий час, відтак користувачі не зможуть зробити низку звичних до цього речей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що й коли зміниться для користувачів, а також від яких функцій планують відмовитися в Google.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Google Blog, Google Support.
Що й коли зміниться для користувачів
Google Assistant (або Google Асистент) - розумний персональний помічник, презентований 18 травня 2016 року, що активується голосовою командою "Ok Google" ("Окей Гугл").
Нещодавно в Google повідомили про внесення у програму "кількох змін", аби "зосередитися на якості та надійності".
Користувачам пояснили, що вже незабаром "деякі функції, які недостатньо використовуються, більше не підтримуватимуться".
"Починаючи з 26 січня, якщо запитаєте одну з цих функцій, ви можете отримати сповіщення про те, що вона буде недоступною після певної дати", - уточнили в блозі компанії.
Варто зазначити, що видалення функцій з Google Асистент може вплинути на функціональність не лише мобільних пристроїв, але й планшетів, смарт-годинників чи розумних колонок/дисплеїв.
Google Асистент працює на різних пристроях (ілюстративне фото: pixabay.com)
Які функції "втратить" Google Асистент
В цілому, згідно з інформацією від служби підтримки, внаслідок оновлення Google Асистент "втратить" 17 функцій:
- відтворення та голосове керування аудіокнигами у службі Google Play Books
- налаштування та встановлення власних сигналів будильника на пристроях із підтримкою Google Асистента
- доступ або керування кулінарною книгою користувача (передача рецептів з пристрою на пристрій, відтворення покрокових рецептів і т.ін.)
- керування секундоміром на розумних дисплеях і колонках (динаміках)
- голосовий дзвінок та надсилання повідомлень до сімейної групи Google
- голосове надсилання електронної пошти, аудіо- чи відеоповідомлень
- голосове перенесення заходів у Google Calendar
- використання панелі запуску програм у режимі керування Google Асистента на Google Maps (для читання та надсилання повідомлень, здійснення дзвінків і керування медіа)
- створення та прослуховування оголошень у розділі Family Bell
- запуск сеансів медитації із сервісом Calm
- голосове управління на пристроях Fitbit Sense та Versa 3
- перегляд зведених даних про сон залишиться доступним лише на розумних дисплеях Google
- ідентифікатор абонента не буде відображатися при викликах через розумні колонки та смарт-дисплеї
- перегляд оцінки приблизного часу поїздки перестане працювати на розумних дисплеях
- перевірка персональних маршрутів голосом
- голосовий запит інформації про контакти
- голосові запити на виконання низки дій (надсилання платежів, бронювання або публікації повідомлень у соціальних мережах).
Крім того, віджет програми Google і мікрофон на панелі пошуку Pixel тепер викликатимуть веб-пошук, змінюючи спосіб взаємодії з пристроями.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Google Chrome з'явилася функція швидкого очищення історії браузера.
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