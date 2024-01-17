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Google отказывается от 17 функций: чего нельзя будет больше сделать

Среда 17 января 2024 09:45
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Google отказывается от 17 функций: чего нельзя будет больше сделать Google регулярно обновляет свои продукты (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Новая версия Google Ассистент потеряет 17 функций уже в ближайшее время, поэтому пользователи не смогут сделать ряд привычных до этого вещей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что и когда изменится для пользователей, а также от каких функций планируют отказаться в Google.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Google Blog, Google Support.

Что и когда изменится для пользователей

Google Assistant (или Google Ассистент) - умный персональный помощник, презентованный 18 мая 2016 года, который активируется голосовой командой "Ok Google" ("Окей Гугл").

Недавно в Google сообщили о внесении в программу "нескольких изменений", чтобы "сосредоточиться на качестве и надежности".

Пользователям объяснили, что уже вскоре "некоторые недостаточно используемые функции больше не будут поддерживаться".

"Начиная с 26 января, если вы запросите одну из этих функций, вы можете получить уведомление о том, что она будет недоступна после определенной даты", - уточнили в блоге компании.

Следует отметить, что удаление функций из Google Ассистент может повлиять на функциональность не только мобильных устройств, но и планшетов, смарт-часов или умных колонок/дисплеев.

Телефон, Iphone, Планшет, Устройство

Google Ассистент работает на разных устройствах (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие функции "потеряет" Google Ассистент

В целом, согласно информации от службы поддержки, в результате обновления Google Ассистент "потеряет" 17 функций:

  • воспроизведение и голосовое управление аудиокнигами в Google Play Books
  • настройка и установка сигналов будильника на устройствах с поддержкой Google Ассистента
  • доступ или управление кулинарной книгой пользователя (передача рецептов с устройства на устройство, воспроизведение пошаговых рецептов и т.п.)
  • управление секундомером на умных дисплеях и колонках (динамиках)
  • голосовой вызов и отправка сообщений в семейную группу Google
  • голосовая отправка электронной почты, аудио- или видеосообщений
  • голосовой перенос мероприятий в Google Calendar
  • использование панели запуска программ в режиме управления Google Ассистента на Google Maps (для чтения и отправки сообщений, вызовов и управления медиа)
  • создание и прослушивание объявлений в разделе Family Bell
  • запуск сеансов медитации с сервисом Calm
  • голосовое управление на устройствах Fitbit Sense и Versa 3
  • просмотр сводных данных о сне останется доступным только на умных дисплеях Google
  • идентификатор абонента не будет отображаться при вызовах через умные колонки и смарт-дисплеи
  • просмотр оценки примерного времени поездки перестанет работать на умных дисплеях
  • проверка персональных маршрутов голосом
  • голосовой запрос информации о контактах
  • голосовые запросы на выполнение ряда действий (отправка платежей, бронирование или публикация сообщений в социальных сетях).

Кроме того, виджет Google и микрофон на панели поиска Pixel теперь будут вызывать веб-поиск, изменяя способ взаимодействия с устройствами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у Google Chrome появилась функция быстрой очистки истории браузера.

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