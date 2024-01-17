Google отказывается от 17 функций: чего нельзя будет больше сделать

Новая версия Google Ассистент потеряет 17 функций уже в ближайшее время, поэтому пользователи не смогут сделать ряд привычных до этого вещей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что и когда изменится для пользователей, а также от каких функций планируют отказаться в Google.

Что и когда изменится для пользователей

Google Assistant (или Google Ассистент) - умный персональный помощник, презентованный 18 мая 2016 года, который активируется голосовой командой "Ok Google" ("Окей Гугл").

Недавно в Google сообщили о внесении в программу "нескольких изменений", чтобы "сосредоточиться на качестве и надежности".

Пользователям объяснили, что уже вскоре "некоторые недостаточно используемые функции больше не будут поддерживаться".

"Начиная с 26 января, если вы запросите одну из этих функций, вы можете получить уведомление о том, что она будет недоступна после определенной даты", - уточнили в блоге компании.

Следует отметить, что удаление функций из Google Ассистент может повлиять на функциональность не только мобильных устройств, но и планшетов, смарт-часов или умных колонок/дисплеев.

Google Ассистент работает на разных устройствах (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие функции "потеряет" Google Ассистент

В целом, согласно информации от службы поддержки, в результате обновления Google Ассистент "потеряет" 17 функций:

воспроизведение и голосовое управление аудиокнигами в Google Play Books

настройка и установка сигналов будильника на устройствах с поддержкой Google Ассистента

доступ или управление кулинарной книгой пользователя (передача рецептов с устройства на устройство, воспроизведение пошаговых рецептов и т.п.)

управление секундомером на умных дисплеях и колонках (динамиках)

голосовой вызов и отправка сообщений в семейную группу Google

голосовая отправка электронной почты, аудио- или видеосообщений

голосовой перенос мероприятий в Google Calendar

использование панели запуска программ в режиме управления Google Ассистента на Google Maps (для чтения и отправки сообщений, вызовов и управления медиа)

создание и прослушивание объявлений в разделе Family Bell

запуск сеансов медитации с сервисом Calm

голосовое управление на устройствах Fitbit Sense и Versa 3

просмотр сводных данных о сне останется доступным только на умных дисплеях Google

идентификатор абонента не будет отображаться при вызовах через умные колонки и смарт-дисплеи

просмотр оценки примерного времени поездки перестанет работать на умных дисплеях

проверка персональных маршрутов голосом

голосовой запрос информации о контактах

голосовые запросы на выполнение ряда действий (отправка платежей, бронирование или публикация сообщений в социальных сетях).

Кроме того, виджет Google и микрофон на панели поиска Pixel теперь будут вызывать веб-поиск, изменяя способ взаимодействия с устройствами.