Google отказывается от 17 функций: чего нельзя будет больше сделать
Новая версия Google Ассистент потеряет 17 функций уже в ближайшее время, поэтому пользователи не смогут сделать ряд привычных до этого вещей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что и когда изменится для пользователей, а также от каких функций планируют отказаться в Google.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Google Blog, Google Support.
Что и когда изменится для пользователей
Google Assistant (или Google Ассистент) - умный персональный помощник, презентованный 18 мая 2016 года, который активируется голосовой командой "Ok Google" ("Окей Гугл").
Недавно в Google сообщили о внесении в программу "нескольких изменений", чтобы "сосредоточиться на качестве и надежности".
Пользователям объяснили, что уже вскоре "некоторые недостаточно используемые функции больше не будут поддерживаться".
"Начиная с 26 января, если вы запросите одну из этих функций, вы можете получить уведомление о том, что она будет недоступна после определенной даты", - уточнили в блоге компании.
Следует отметить, что удаление функций из Google Ассистент может повлиять на функциональность не только мобильных устройств, но и планшетов, смарт-часов или умных колонок/дисплеев.
Google Ассистент работает на разных устройствах (иллюстративное фото: pixabay.com)
Какие функции "потеряет" Google Ассистент
В целом, согласно информации от службы поддержки, в результате обновления Google Ассистент "потеряет" 17 функций:
- воспроизведение и голосовое управление аудиокнигами в Google Play Books
- настройка и установка сигналов будильника на устройствах с поддержкой Google Ассистента
- доступ или управление кулинарной книгой пользователя (передача рецептов с устройства на устройство, воспроизведение пошаговых рецептов и т.п.)
- управление секундомером на умных дисплеях и колонках (динамиках)
- голосовой вызов и отправка сообщений в семейную группу Google
- голосовая отправка электронной почты, аудио- или видеосообщений
- голосовой перенос мероприятий в Google Calendar
- использование панели запуска программ в режиме управления Google Ассистента на Google Maps (для чтения и отправки сообщений, вызовов и управления медиа)
- создание и прослушивание объявлений в разделе Family Bell
- запуск сеансов медитации с сервисом Calm
- голосовое управление на устройствах Fitbit Sense и Versa 3
- просмотр сводных данных о сне останется доступным только на умных дисплеях Google
- идентификатор абонента не будет отображаться при вызовах через умные колонки и смарт-дисплеи
- просмотр оценки примерного времени поездки перестанет работать на умных дисплеях
- проверка персональных маршрутов голосом
- голосовой запрос информации о контактах
- голосовые запросы на выполнение ряда действий (отправка платежей, бронирование или публикация сообщений в социальных сетях).
Кроме того, виджет Google и микрофон на панели поиска Pixel теперь будут вызывать веб-поиск, изменяя способ взаимодействия с устройствами.
Напомним, ранее мы рассказывали, что у Google Chrome появилась функция быстрой очистки истории браузера.
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