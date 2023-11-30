Google шукає для України нового регіонального директора: які умови вакансії

Після звільнення Дмитра Шоломка, який керував українським підрозділом Google упродовж останніх 17 років, у компанії Google Ukraine з'явилася вакансія на посаду директора. З метою безпеки передбачена можливість роботи з польського офісу, але також допускається перебування в Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опис вакансії в американській соціальній мережі для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn .

Основні вимоги до потенційних кандидатів

досвід у загальному комерційному управлінні у сфері технологій, реклами чи онлайн

досвід роботи у багатонаціональному середовищі

вміння вільно спілкуватися українською та англійською мовами

"Як регіональний директор ви керуватимете комерційною командою. Ви будете лідером міжфункціональної команди і представлятимете всі аспекти Google в Україні. Ви впливатимете на те, як компанії, уряд та споживачі ставляться до Google", - повідомляється у вакансії.

"Ваші знання онлайн-медіа та цифрових технологій у поєднанні з навичками спілкування та аналітичними здібностями будуть впливати на розвиток нових та наявних компаній", - йдеться в описі вакансії.

Обов'язки регіонального директора включають