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Google шукає для України нового регіонального директора: які умови вакансії

Google шукає нового регіонального директора для України (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Після звільнення Дмитра Шоломка, який керував українським підрозділом Google упродовж останніх 17 років, у компанії Google Ukraine з'явилася вакансія на посаду директора. З метою безпеки передбачена можливість роботи з польського офісу, але також допускається перебування в Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опис вакансії в американській соціальній мережі для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn.

Основні вимоги до потенційних кандидатів

  • досвід у загальному комерційному управлінні у сфері технологій, реклами чи онлайн
  • досвід роботи у багатонаціональному середовищі
  • вміння вільно спілкуватися українською та англійською мовами

"Як регіональний директор ви керуватимете комерційною командою. Ви будете лідером міжфункціональної команди і представлятимете всі аспекти Google в Україні. Ви впливатимете на те, як компанії, уряд та споживачі ставляться до Google", - повідомляється у вакансії.

"Ваші знання онлайн-медіа та цифрових технологій у поєднанні з навичками спілкування та аналітичними здібностями будуть впливати на розвиток нових та наявних компаній", - йдеться в описі вакансії.

Обов'язки регіонального директора включають

  • бути внутрішнім та зовнішнім представником Google в Україні, використовувати свої зв'язки у бізнес-спільнотах та з вищим керівництвом
  • розробка бізнес-плану та стратегії, а також готовність відповідати за комерційну діяльність Google
  • управління організацією Large Customer Sales (LCS) в Україні та тісна взаємодія з рекламодавцями та агентствами, що створюють успішні бізнеси та бренди
  • забезпечення зростання бізнесу, сфокусованого на великих рекламодавцях та партнерах екосистеми
  • представлення Google на ринку поза діловими відносинами

Раніше ми писали, що Google почне видаляти деякі облікові записи.

А ще у нас є матеріал про те, що компанія Google запроваджує штучний інтелект (ШІ) у свою пошукову систему.

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