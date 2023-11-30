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Google ищет для Украины нового регионального директора: какие условия вакансии

Google ищет нового регионального директора для Украины (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

После увольнения Дмитрия Шоломко, руководившего украинским подразделением Google на протяжении последних 17 лет, у компании Google Ukraine появилась вакансия на должность директора. В целях безопасности предусмотрена возможность работы из польского офиса, но также допускается пребывание в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на описание вакансии в американской социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.

Основные требования к потенциальным кандидатам

  • опыт в общем коммерческом управлении в сфере технологий, рекламы или онлайн
  • опыт работы в многонациональной среде
  • умение свободно общаться на украинском и английском языках

"Как региональный директор вы будете руководить коммерческой командой. Вы будете лидером межфункциональной команды, а также представлять все аспекты Google в Украине. Вы будете влиять на то, как компании, правительство и потребители относятся к Google", - сообщается в вакансии.

"Ваши знания онлайн-медиа и цифровых технологий в сочетании с навыками общения и аналитическими способностями будут влиять на развитие новых и существующих компаний", - говорится в описании вакансии.

Обязанности регионального директора включают

  • быть внутренним и внешним представителем Google в Украине, использовать свои связи в бизнес-сообществах и с высшим руководством
  • разработка бизнес-плана и стратегии, а также готовность отвечать за коммерческую деятельность Google
  • управление организацией Large Customer Sales (LCS) в Украине и тесное взаимодействие с рекламодателями и агентствами, создающими успешные бизнесы и бренды
  • обеспечение роста бизнеса, сфокусированного на крупных рекламодателях и партнерах экосистемы
  • представление Google на рынке вне деловых отношений

Ранее мы писали, что Google начнет удалять некоторые аккаунты.

А еще у нас есть материал о том, что Google вводит искусственный интеллект (ШИ) в свою поисковую систему.

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