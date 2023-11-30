Google ищет для Украины нового регионального директора: какие условия вакансии

После увольнения Дмитрия Шоломко, руководившего украинским подразделением Google на протяжении последних 17 лет, у компании Google Ukraine появилась вакансия на должность директора. В целях безопасности предусмотрена возможность работы из польского офиса, но также допускается пребывание в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на описание вакансии в американской социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn .

Основные требования к потенциальным кандидатам

опыт в общем коммерческом управлении в сфере технологий, рекламы или онлайн

опыт работы в многонациональной среде

умение свободно общаться на украинском и английском языках

"Как региональный директор вы будете руководить коммерческой командой. Вы будете лидером межфункциональной команды, а также представлять все аспекты Google в Украине. Вы будете влиять на то, как компании, правительство и потребители относятся к Google", - сообщается в вакансии.

"Ваши знания онлайн-медиа и цифровых технологий в сочетании с навыками общения и аналитическими способностями будут влиять на развитие новых и существующих компаний", - говорится в описании вакансии.

Обязанности регионального директора включают