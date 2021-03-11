UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Google предупредили о новом налоге: кому придется платить

Автор: Владимир Костырин

Компания Google начнет взимать налоги США с дохода на YouTube с июня 2021 года. Это коснется видео-блогеров со всего мира - они должны будут платить налог на доходы, получаемые от просмотров контента жителями Штатов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Google в разделе поддержки пользователей.

"Авторы YouTube, монетизирующие свой контент, обязаны предоставить Google свои налоговые данные. Это требование касается всех партнеров независимо от того, в какой стране они проживают", - отметили в компании.

В Google призвали YouTube-блогеров как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense.

"Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%", - говорится в сообщении.

Также в компании обратили внимание, что специалисты Google и YouTube не уполномочены давать рекомендации по вопросам налогообложения, и в случае чего порекомендовали обратиться к налоговому консультанту.

С подробной инструкцией, как отправить налоговую информацию, можно ознакомиться по этой ссылке.

В Google напомнили, что блогеры из Америки уже оплачивают этот налог.

Напомним, что Верховная Рада 17 февраля приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". По задумке, международные компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, будут платить НДС наравне с украинскими компаниями.

Также мы писали о том, что украинцам готовят новые налоги, и рассказывали, кого обяжут платить и сколько.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины GoogleYouTubeблогерНалоги
Читайте также
Украинцам готовят налоговую амнистию: какие правила и какую сумму можно не декларировать
Украинских автомобилистов заставят заплатить налог на авто: полный список моделей
Прогноз погоды