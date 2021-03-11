В Google предупредили о новом налоге: кому придется платить

Компания Google начнет взимать налоги США с дохода на YouTube с июня 2021 года. Это коснется видео-блогеров со всего мира - они должны будут платить налог на доходы, получаемые от просмотров контента жителями Штатов.
Об этом говорится в заявлении на сайте Google в разделе поддержки пользователей.
"Авторы YouTube, монетизирующие свой контент, обязаны предоставить Google свои налоговые данные. Это требование касается всех партнеров независимо от того, в какой стране они проживают", - отметили в компании.
В Google призвали YouTube-блогеров как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense.
"Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%", - говорится в сообщении.
Также в компании обратили внимание, что специалисты Google и YouTube не уполномочены давать рекомендации по вопросам налогообложения, и в случае чего порекомендовали обратиться к налоговому консультанту.
С подробной инструкцией, как отправить налоговую информацию, можно ознакомиться по этой ссылке.
В Google напомнили, что блогеры из Америки уже оплачивают этот налог.
Напомним, что Верховная Рада 17 февраля приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". По задумке, международные компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, будут платить НДС наравне с украинскими компаниями.
Также мы писали о том, что украинцам готовят новые налоги, и рассказывали, кого обяжут платить и сколько.