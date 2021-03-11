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У Google попередили про новий податок: кому доведеться платити

Автор: Володимир Костирін

Компанія Google почне стягувати податки США з доходу на YouTube з червня 2021 року. Це торкнеться відео-блогерів з усього світу - вони повинні будуть платити податок на доходи, одержувані від переглядів контенту жителями Штатів.

Про це йдеться в заяві на сайті Google в розділі підтримки користувачів.

"Автори YouTube, які монетизують свій контент, зобов'язані надати Google свої податкові дані. Ця вимога стосується всіх партнерів незалежно від того, у якій країні вони проживають", - зауважили в компанії.

У Google закликали YouTube-блогерів якомога швидше вказати податкову інформацію в AdSense.

"Якщо ви не надасте необхідні відомості до 31 травня 2021 року, з вашого доходу, згенерованого у всіх країнах, може почати утримуватися податок за ставкою 24%", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії звернули увагу, що фахівці Google та YouTube не уповноважені давати рекомендації з питань оподаткування, та в разі чого порекомендували звернутися до податкового консультанта.

З докладною інструкцією, як відправити податкову інформацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

У Google нагадали, що блогери з Америки вже сплачують цей податок.

Нагадаємо, що Верховна Рада 17 лютого прийняла за основу законопроект №4184 про так званий "податок на Google". За задумом, міжнародні компанії, що надають електронні послуги в Україні, платитимуть ПДВ нарівні з українськими компаніями.

Також ми писали про те, що українцям готують нові податки, і розповідали, кого зобов'яжуть платити та скільки.

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