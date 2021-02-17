Украинцам готовят новые налоги: кого обяжут платить и сколько

В Украине планируют ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан, полученные от оказания определенных услуг, и которые не превышают 100 размеров минимальной заработной платы в год.

Новшество коснется граждан, которые работают самостоятельно (не имеют наемных работников) и без регистрации ФЛП, и занимаются не запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, изготовители собственной продукции (например, домашние кондитеры), дизайнеры и тому подобное.

Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа через портал "Дія" или электронный кабинет налогоплательщика.

Как указывается в пояснительной записке к документу, реализация проекта закона "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов" призвана легализовать деятельность физических лиц, оказывающих услуги другим лицам лично без использования труда наемных работников, и которые получают оплату наличными, а также создать "благоприятные условия для уплаты налогов указанными лицами".

Платить налог обяжут физлиц, которые оказывают такие услуги

преподавательская деятельность;

деятельность по дизайну;

деятельность в сфере фотографии;

предоставление услуг перевода;

профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.и.у.;

предоставление услуги ухода;

производство пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ;

индивидуальная художественная деятельность;

ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;

деятельность по уборке;

услуги домашней прислуги;

предоставления ландшафтных услуг;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

предоставление услуг такси и перевозки вещей (переезда)

прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;

предоставление в аренду или субаренду жилых помещений (общей площадью не более 400 квадратных метров), нежилых помещений (площадью не более 900 "квадратов").

Ставку налога хотят установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого социального взноса.

Налогоплательщики будут обязаны до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить налог на дополнительные доходы.