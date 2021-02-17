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Украинцам готовят новые налоги: кого обяжут платить и сколько

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 16:05
Украинцам готовят новые налоги: кого обяжут платить и сколько В Украине хотят ввести новые налоги (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине планируют ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан, полученные от оказания определенных услуг, и которые не превышают 100 размеров минимальной заработной платы в год.

Соответствующий проект закона №5046 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Новшество коснется граждан, которые работают самостоятельно (не имеют наемных работников) и без регистрации ФЛП, и занимаются не запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, изготовители собственной продукции (например, домашние кондитеры), дизайнеры и тому подобное.

Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа через портал "Дія" или электронный кабинет налогоплательщика.

Как указывается в пояснительной записке к документу, реализация проекта закона "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов" призвана легализовать деятельность физических лиц, оказывающих услуги другим лицам лично без использования труда наемных работников, и которые получают оплату наличными, а также создать "благоприятные условия для уплаты налогов указанными лицами".

Платить налог обяжут физлиц, которые оказывают такие услуги

  • преподавательская деятельность;
  • деятельность по дизайну;
  • деятельность в сфере фотографии;
  • предоставление услуг перевода;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.и.у.;
  • предоставление услуги ухода;
  • производство пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ;
  • индивидуальная художественная деятельность;
  • ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;
  • деятельность по уборке;
  • услуги домашней прислуги;
  • предоставления ландшафтных услуг;
  • техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  • предоставление услуг такси и перевозки вещей (переезда)
  • прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • предоставление в аренду или субаренду жилых помещений (общей площадью не более 400 квадратных метров), нежилых помещений (площадью не более 900 "квадратов").

Ставку налога хотят установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого социального взноса.

Налогоплательщики будут обязаны до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить налог на дополнительные доходы.

Ранее сообщалось, что Рада приняла за основу закон о "налоге на Google", который предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

Также мы рассказывали о налоге на авто, которое придется заплатить в 2021 году, а также объясняли, кому и сколько нужно выложить.

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