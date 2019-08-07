Google посвятил дудл знаменитому украинцу, который "исцелял раны"

Google посвятил новый дудл 200-летию Пантелеймона Кулиша - знаменитого украинского писателя, переводчика, этнографа, языковеда.

Авторы картинки считают Кулиша одним из самых ярких деятелей украинского национально-культурного возрождения XIX века. Именно его "Чорна Рада" - первый исторический роман на украинском языке - вдохновило художника Google Кевина Лафлина на создание праздничного дудла. На нем изображена стилизованная фигура запорожского козака на лошади.

Дудл, посвященный Пантелеймону Кулишу

Кстати, у Лафлина были еще два варианта для праздничного дудла. На одном из них - портрет Пантелеймона Кулиша и надпись украинскими буквами "Гугл". Здесь художник обращает внимание на то, что именно Кулиш в конце 1850-х годов создал первую фонетическую азбуку для украинского языка, в которой не было церковнославянских букв ѣ и ы, появилась буква g (для обозначения ґ). Именно правописание Кулиша лежит в основе современной украинской азбуки.

Еще один вариант дудла от Лафлина почти аналогичный тому, на котором Google решил остановится.

Дудлы, посвященные Пантелеймону Кулишу

Биография Пантелеймона Кулиша

Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819 года. Он был крещен в честь святого Пантелеймона Целителя, и, как говорили современники, "исцелял раны Руси Украинской", способствуя развитию украинского литературного языка, науки, философии, истории и т. д.

Иван Франко называл Кулиша "перворядной звездой" в украинской литературе и "одним из корифеев нашей литературы".

Пантелеймон Александрович был членом Кирилло-Мефодиевского общества, впервые перевел на украинский язык Библию, почти всего Шекспира, Гете, Дж. Байрона и других легендарных писателей.

Пантелеймон Кулиш (uk.wikipedia.org)

Самым известным романом Кулиша считается "Чорна Рада. Хроніка 1663 року". Произведение было написано под влиянием исторических романов Вальтера Скотта.

В 2002 году роман был экранизирован. Главные роли в сериале сыграли Богдан Ступка, Богдан Бенюк, Руслана Писанка и другие культовые личности украинского кинематографа.

Сериал "Чорна Рада"

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