Google присвятив дудл славетному українцю, який "зцілював рани"

Google присвятив новий дудл 200-річчю Пантелеймона Куліша - знаменитого українського письменника, перекладача, етнографа, мовознавця.

Автори картинки вважають Куліша одним з найбільш яскравих діячів українського національно-культурного відродження XIX століття. Саме його "Чорна Рада" - перший історичний роман українською мовою - надихнув художника Google Кевіна Лафліна на створення святкового дудла. На ньому зображена стилізована фігура запорізького козака на коні.

Дудл, присвячений Пантелеймону Кулішу

До речі, у Лафліна були ще два варіанти для святкового дудла. На одному з них - портрет Пантелеймона Куліша і напис українськими літерами "Гугл". Тут художник звертає увагу на те, що саме Куліш наприкінці 1850-х років створив першу фонетичну абетку для української мови, в якій не було церковнослов'янських літер ѣ і ы, з'явилася літера g (для позначення ґ). Саме правопис Куліша лежить в основі сучасної української абетки.

Ще один варіант дудла від Лафліна майже аналогічний тому, на якому Google вирішив зупиниться.

Дудли, присвячені Пантелеймону Кулішу

Біографія Пантелеймона Куліша

Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року. Він був охрещений в честь святого Пантелеймона Цілителя, і, як говорили сучасники, "зцілював рани Русі Української", сприяючи розвитку української літературної мови, науки, філософії, історії і т. д.

Іван Франко називав Куліша "перворядною зіркою" в українській літературі та "одним із корифеїв нашої літератури".

Пантелеймон Олександрович був членом Кирило-Мефодіївського братства, вперше переклав українською мовою Біблію, майже всього Шекспіра, Ґете, Дж. Байрона та інших легендарних письменників.

Пантелеймон Куліш (uk.wikipedia.org)

Найвідомішим романом Куліша вважається "Чорна Рада. Хроніка 1663 року". Твір було написано під впливом історичних романів Вальтера Скотта.

У 2002 році роман був екранізований. Головні ролі в серіалі виконали Богдан Ступка, Богдан Бенюк, Руслана Писанка та інші культові особистості українського кінематографа.

Серіал "Чорна Рада"

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