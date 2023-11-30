Google начнет удалять некоторые аккаунты: кого это коснется и как избежать

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт Bloomberg .

Какие сервисы будет чистить Google

Вице-президент по управлению продуктами Рут Крихели объявила, что компания решила обновить политику неактивности аккаунтов Google до двух лет во всех своих продуктах.

"Начиная с конца этого года, если аккаунт Google не использовался и вы не входили в него в течение как минимум двух лет, мы можем удалить его и содержимое, включая контент в Google Workspace (Gmail, "Документы", "Диск", Meet , "Календарь") и Google Фото", - рассказала Рут.

Это решение было принято в связи с тем, что даже с различными средствами защиты, учетные записи, которые не используются в течение длительного времени, могут стать объектами угрозы компрометации.

"Наш внутренний анализ показывает, что в заброшенных учетных записях как минимум в 10 раз реже, чем в активных учетных записях, используется двухэтапная проверка. Это означает, что эти учетные записи часто уязвимы, и как только запись скомпрометирована, ее можно использовать для чего угодно", - объяснила вице-президент по управлению продуктами Google.

Вице-президент по управлению продуктами Рут Крихели (фото: Wikipedia)

Какие неактивные аккаунты Google не будут удаляться

Как отметила Рут Крихели, это решение будет применяться исключительно к личным аккаунтам, не касаясь учетных записей организаций, школ или предприятий.

"Это обновление приводит нашу политику в соответствие с отраслевыми стандартами по хранению и удалению аккаунтов, а также ограничивает время, в течение которого Google сохраняет вашу личную неиспользуемую информацию", - говорится в блоге корпорации.

Отмечается, что новая политика компании начнет действовать с декабря и предусматривает поэтапное удаление созданных, но не использовавшихся в течение длительного времени учетных записей.

Следует подчеркнуть, что перед процессом удаления владельцам аккаунтов будут отправлены предварительные сообщения, предупреждающие о возможном уничтожении всех данных.

Что делать, чтобы Google не удалил аккаунт

Рут Крихели объяснила, что необходимо входить в свой аккаунт не реже одного раза в течение двух лет. Учетная запись считается активной и не подлежит удалению, если выполнен вход в Google или любую другую службу.

Также нужно сделать хотя бы одно активное действие, такое как чтение или отправка электронного письма, использование Google Диска, просмотр видео на YouTube, загрузка приложения из Google Play Store, использование поиска Google или функции "Войти через Google" для входа в другую программу или службу.

"Если у вас уже есть подписка, настроенная через вашу аккаунт Google, например, на Google One, издание новостей или приложение, мы также учитываем эту активность аккаунта, и он не пострадает. Кроме того, сейчас мы не планируем удалять аккаунты с видео YouTube", - сообщается в блоге Google.

Офис компании Google (фото: Wikipedia)