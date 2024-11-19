Google обрала найкращі ігри та додатки для Android у 2024 році

Google має щорічну традицію нагороджувати найкращі додатки та ігри Google Play. Оскільки рік добігає кінця, компанія оголосила цьогорічних переможців, і до списку увійшло досить багато додатків та ігор, на які варто звернути увагу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority, що представляє світ Android та технологій.
У 2024 році звання кращого додатка отримав Partiful - інструмент для створення, управління та розповсюдження запрошень на заходи. Застосунок був відзначений за інтуїтивний дизайн та оригінальний підхід до процесу створення запрошень. Найкращою грою визнали AFK Journey - рольову пригодницьку гру з широким вибором персонажів та продуманою тактичною системою битв.
Як і минулого року, Google виділила найкращі додатки та ігри для декількох пристроїв. Застосунок Max від Warner Media, відомий своєю функцією безперервного використання на різних пристроях і великою бібліотекою контенту, став найкращим серед мультимедійних додатків.
Дивно, але нагороду за найкращу мультиплатформенну гру отримав Clash of Clans, незважаючи на його більш ніж десятирічну історію. Цього року гра була адаптована для ПК та Chromebook, що дозволило користувачам насолоджуватися нею практично на всіх платформах.
Нагадаємо, що в App Store з'явилися ігри із Sony PSP.
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