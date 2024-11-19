Google выбрала лучшие игры и приложения для Android в 2024 году

У Google есть ежегодная традиция награждать лучшие приложения и игры Google Play. Поскольку год подходит к концу, компания объявила победителей этого года, и в список вошло довольно много приложений и игр, на которые стоит обратить внимание.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.
В 2024 году звание лучшего приложения получила Partiful - инструмент для создания, управления и распространения приглашений на мероприятия. Приложение было отмечено за интуитивный дизайн и оригинальный подход к процессу создания приглашений. Лучшей игрой признали AFK Journey - ролевую приключенческую игру с широким выбором персонажей и продуманной тактической системой сражений.
Как и в прошлом году, Google выделила лучшие приложения и игры для нескольких устройств. Приложение Max от Warner Media, известное своей функцией непрерывного использования на разных устройствах и обширной библиотекой контента, стало лучшим среди мультимедийных приложений.
Удивительно, но награду за лучшую мультиплатформенную игру получил Clash of Clans, несмотря на его более чем десятилетнюю историю. В этом году игра была адаптирована для ПК и Chromebook, что позволило пользователям наслаждаться ею на практически всех платформах.
Напомним, что в App Store появились игры с Sony PSP.
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