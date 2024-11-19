Google обрала найкращі ігри та додатки для Android у 2024 році

Google має щорічну традицію нагороджувати найкращі додатки та ігри Google Play. Оскільки рік добігає кінця, компанія оголосила цьогорічних переможців, і до списку увійшло досить багато додатків та ігор, на які варто звернути увагу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android та технологій.

У 2024 році звання кращого додатка отримав Partiful - інструмент для створення, управління та розповсюдження запрошень на заходи. Застосунок був відзначений за інтуїтивний дизайн та оригінальний підхід до процесу створення запрошень. Найкращою грою визнали AFK Journey - рольову пригодницьку гру з широким вибором персонажів та продуманою тактичною системою битв.

Як і минулого року, Google виділила найкращі додатки та ігри для декількох пристроїв. Застосунок Max від Warner Media, відомий своєю функцією безперервного використання на різних пристроях і великою бібліотекою контенту, став найкращим серед мультимедійних додатків.

Дивно, але нагороду за найкращу мультиплатформенну гру отримав Clash of Clans, незважаючи на його більш ніж десятирічну історію. Цього року гра була адаптована для ПК та Chromebook, що дозволило користувачам насолоджуватися нею практично на всіх платформах.

Найкращі додатки Google Play 2024 року

Mila (Camilla Lorentzen) (кращий додаток для веселощів)

UpStudy - Camera Math Solver (кращий додаток для особистісного зростання)

MacroFactor - Macro Tracker (найкращий додаток у вигляді щоденного помічника)

Timeleft (найкраща прихована перлина)

Baby Daybook - Newborn Tracker (кращий додаток для смарт-годинників)

Infinite Painter (кращий додаток для великих екранів)

Peacock TV: Stream TV & Movies (кращий додаток для Google TV)

PBS KIDS Video (найкращий додаток для автомобілів)

Найкращі ігри Google Play 2024 року