Google выбрала лучшие игры и приложения для Android в 2024 году

У Google есть ежегодная традиция награждать лучшие приложения и игры Google Play. Поскольку год подходит к концу, компания объявила победителей этого года, и в список вошло довольно много приложений и игр, на которые стоит обратить внимание.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

В 2024 году звание лучшего приложения получила Partiful - инструмент для создания, управления и распространения приглашений на мероприятия. Приложение было отмечено за интуитивный дизайн и оригинальный подход к процессу создания приглашений. Лучшей игрой признали AFK Journey - ролевую приключенческую игру с широким выбором персонажей и продуманной тактической системой сражений.

Как и в прошлом году, Google выделила лучшие приложения и игры для нескольких устройств. Приложение Max от Warner Media, известное своей функцией непрерывного использования на разных устройствах и обширной библиотекой контента, стало лучшим среди мультимедийных приложений.

Удивительно, но награду за лучшую мультиплатформенную игру получил Clash of Clans, несмотря на его более чем десятилетнюю историю. В этом году игра была адаптирована для ПК и Chromebook, что позволило пользователям наслаждаться ею на практически всех платформах.

Лучшие приложения Google Play 2024 года

Mila (Camilla Lorentzen) (лучшее приложение для веселья)

UpStudy - Camera Math Solver (лучшее приложение для личностного роста)

MacroFactor - Macro Tracker (лучшее приложение в виде ежедневного помощник)

Timeleft (лучшая скрытая жемчужина)

Baby Daybook - Newborn Tracker (лучшее приложение для смарт-часов)

Infinite Painter (лучшее приложение для больших экранов)

Peacock TV: Stream TV & Movies (лучшее приложение для Google TV)

PBS KIDS Video (лучшее приложение для автомобилей)

Лучшие игры Google Play 2024 года