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Google выбрала лучшие игры и приложения для Android в 2024 году

Вторник 19 ноября 2024 19:15
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Google выбрала лучшие игры и приложения для Android в 2024 году Рейтинг лучших мобильных приложений и игр по версии Google (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

У Google есть ежегодная традиция награждать лучшие приложения и игры Google Play. Поскольку год подходит к концу, компания объявила победителей этого года, и в список вошло довольно много приложений и игр, на которые стоит обратить внимание.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.

В 2024 году звание лучшего приложения получила Partiful - инструмент для создания, управления и распространения приглашений на мероприятия. Приложение было отмечено за интуитивный дизайн и оригинальный подход к процессу создания приглашений. Лучшей игрой признали AFK Journey - ролевую приключенческую игру с широким выбором персонажей и продуманной тактической системой сражений.

Как и в прошлом году, Google выделила лучшие приложения и игры для нескольких устройств. Приложение Max от Warner Media, известное своей функцией непрерывного использования на разных устройствах и обширной библиотекой контента, стало лучшим среди мультимедийных приложений.

Удивительно, но награду за лучшую мультиплатформенную игру получил Clash of Clans, несмотря на его более чем десятилетнюю историю. В этом году игра была адаптирована для ПК и Chromebook, что позволило пользователям наслаждаться ею на практически всех платформах.

Лучшие приложения Google Play 2024 года

  • Mila (Camilla Lorentzen) (лучшее приложение для веселья)
  • UpStudy - Camera Math Solver (лучшее приложение для личностного роста)
  • MacroFactor - Macro Tracker (лучшее приложение в виде ежедневного помощник)
  • Timeleft (лучшая скрытая жемчужина)
  • Baby Daybook - Newborn Tracker (лучшее приложение для смарт-часов)
  • Infinite Painter (лучшее приложение для больших экранов)
  • Peacock TV: Stream TV & Movies (лучшее приложение для Google TV)
  • PBS KIDS Video (лучшее приложение для автомобилей)

Лучшие игры Google Play 2024 года

  • Squad Busters (лучший мультиплеер)
  • Eggy Party (лучшее для быстрого старта)
  • Yes, Your Grace (лучшая инди-игра)
  • Solo Leveling: Arise (лучший сюжет)
  • Honkai: Star Rail (лучшая развивающаяся игра)
  • Tab Time World (лучшее для всей семьи)
  • Kingdom Rush 5: Alliance (лучшее на Play Pass)
  • Cookie Run: Tower of Adventures (лучшее в Google Play Games на ПК)

Напомним, что в App Store появились игры с Sony PSP.

А еще мы писали про 6 лучших альтернатив Google Play Store в 2024 году.

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