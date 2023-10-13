Google навчився генерувати зображення на основі тексту у своєму пошуковику (фото, відео)

Для прикладу, уявіть, що вам потрібно створити листівку для вашого друга, який захоплюється готуванням, та його улюблена тварина - капібара. Вам лише необхідно ввести запит у пошук: "Згенерувати зображення капібари в капелюсі кухаря, що готує сніданок".

Нейросеть згенерує кілька варіантів зображень на вибір і надасть вам промпт-запит, який можна за бажання відредагувати для створення нових графічних робіт.

Також, генеративний штучний інтелект доступний для використання під час пошуку зображень. Google надає цю функцію безпосередньо в результатах пошуку. Внизу представлений приклад запиту "мінімалістське сервірування столу на Хелловін".

Можна генерувати зображення за запитом у пошуковому рядку (скриншот: Google Blog)

Слід зазначити, що функція не застосовується до шкідливого або контенту, що вводить в оману, і кожне згенероване зображення маркується метаданими і водяними знаками, вказуючи на те, що воно було створено з використанням нейромережі.

В даний час можливість створення зображень доступна тільки англійською мовою в США в рамках тестування, але надалі ця функція може бути розширена для використання по всьому світу.