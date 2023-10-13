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Google навчився генерувати зображення на основі тексту у своєму пошуковику (фото, відео)

У пошуковому рядку Google тепер можна генерувати зображення (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Google продовжує експериментувати з впровадженням генеративного штучного інтелекту у свої сервіси і пошуковий рядок став наступним етапом для інновацій. Тепер нейронна мережа, за звичайним текстовим запитом, здатна генерувати зображення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Google Blog.

Для прикладу, уявіть, що вам потрібно створити листівку для вашого друга, який захоплюється готуванням, та його улюблена тварина - капібара. Вам лише необхідно ввести запит у пошук: "Згенерувати зображення капібари в капелюсі кухаря, що готує сніданок".

Нейросеть згенерує кілька варіантів зображень на вибір і надасть вам промпт-запит, який можна за бажання відредагувати для створення нових графічних робіт.

Також, генеративний штучний інтелект доступний для використання під час пошуку зображень. Google надає цю функцію безпосередньо в результатах пошуку. Внизу представлений приклад запиту "мінімалістське сервірування столу на Хелловін".

Можна генерувати зображення за запитом у пошуковому рядку (скриншот: Google Blog)

Слід зазначити, що функція не застосовується до шкідливого або контенту, що вводить в оману, і кожне згенероване зображення маркується метаданими і водяними знаками, вказуючи на те, що воно було створено з використанням нейромережі.

В даний час можливість створення зображень доступна тільки англійською мовою в США в рамках тестування, але надалі ця функція може бути розширена для використання по всьому світу.

Раніше ми писали, що Google додав у Gmail нову цікаву функцію.

А ще у нас є матеріал про те, що WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів.

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