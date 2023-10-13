Google научился генерировать изображение на основе текста в своем поисковике (фото, видео)

Например, представьте, что вам нужно создать открытку для вашего друга, который увлекается готовкой, и его любимое животное - капибара. Вам только необходимо ввести запрос в поиск: "Сгенерировать изображение капибары в шляпе готовящего завтрака повара".

Нейросеть сгенерирует несколько вариантов изображений по выбору и предоставит вам промпт-запрос, который можно при желании отредактировать для создания новых графических работ.

Также генеративный искусственный интеллект доступен для использования при поиске изображений. Google предоставляет эту функцию непосредственно в результатах поиска. Внизу представлен пример запроса "минималистская сервировка стола на Хэллоуин".

Можно генерировать изображение по запросу в поисковой строке (скриншот: Google Blog)

Следует отметить, что функция не применяется к вредному или вводящему в заблуждение контенту и каждое сгенерированное изображение маркируется метаданными и водяными знаками, указывая на то, что оно было создано с использованием нейросети.

В настоящее время возможность создания изображений доступна только на английском языке в США в рамках тестирования, но в дальнейшем эта функция может быть расширена для использования во всем мире.