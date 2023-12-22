Google назвала найкращі розширення для Chrome у 2023 році

Google продовжує підбивати підсумки року. Після вибору найкращих програм та ігор в Google Play, а також аналізу популярних пошукових запитів, настала черга розглянути розширення для Chrome.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний блог компанії Google .

Для продуктивності

Scribe є сервісом, покликаним прискорити створення покрокових інструкцій.

DeepL Translate є популярним перекладачем, який працює як з текстом, який ви читаєте, так і з тим, що ви вводите.

QuillBot служить для перевірки грамотності та покращення текстових повідомлень.

Sider надає бічну панель з доступом до ChatGPT, Gemini та Claude.

Teal є сервісом для пошуку роботи, який забезпечує відстеження компаній та вакансій в одному зручному місці.

Для нарад

Transkriptor автоматично перетворює аудіозаписи на текст 100 мовами.

Для прикраси браузера

Bonjourr допомагає налаштувати красиву домашню сторінку без елементів, що відволікають.

Розширення доступності

Speechify надає натуральне озвучення тексту за допомогою реалістичних голосів.

Equalizer дає можливість ретельного налаштування звуків у вашому веб-браузері.

Для ігор

Boxel 3D є платформер-головоломкою, що вимагає нестандартного мислення.

BTRoblox розширює функціонал сайту гри Roblox, додаючи додаткові можливості.

Для пошуку найкращих цін

Coupert - агрегатор купонів та пропозицій з кешбеком.