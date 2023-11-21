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Обурення вже не допоможуть. Google Chrome прибере всіма улюблену функцію

З 2024 року у Google Chrome зникне можливість блокувати рекламу (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google оголосила про намір припинити підтримку API Chrome Manifest V2 та перейти на Manifest V3. Нова версія API буде несумісною з поточними блокувальниками реклами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android 9to5Google.

Розширення, орієнтовані на Manifest V2, будуть відключені у збірках Chrome Dev, Canary та бета-версії вже у червні 2024 року з випуском Chrome 127 та наступних версій.

Однак точні терміни відмови від старого API у стабільній версії браузера Google не було оголошено. Взаємодія з розширеннями визначається їх можливостями.

Google почала розробку Manifest V3 наприкінці 2018 року і спочатку планувала впровадити його в 2019 році. Проте радикальні зміни викликали обурення розробників, і компанія вирішила відкласти терміни впровадження.

Однією з найбільш спірних змін у Manifest V3 став перерозподіл функціоналу API chrome.webRequest. Тепер ця функція буде використовуватися для збору даних, а блокування здійснюватиметься через API chrome.declarativeNetRequest.

Google обґрунтувала цю зміну тим, що розширення, що використовують Web Request API, отримують доступ до зміни всіх даних мережевих запитів, що теоретично дозволяє вносити трансформації в будь-які дії користувача в інтернеті. Цей механізм є основою роботи блокувальників реклами, таких як uBlock Origin.

Нагадаємо, Google додасть незвичайну функцію у пошуковик, пов'язану з купівлею товарів в інтернеті.

А ще у нас є матеріал про те, як Google вбудував штучний інтелект в онлайн-карти.

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