Возмущения уже не помогут. Google Chrome уберет всеми любимую функцию

Расширения, ориентированные на Manifest V2, будут отключены в сборниках Chrome Dev, Canary и бета-версии уже в июне 2024 года с выпуском Chrome 127 и последующих версий.

Однако точные сроки отказа от старого API в стабильной версии обозревателя Google не были объявлены. Взаимодействие с расширениями определяется их возможностями.

Google начала разработку Manifest V3 в конце 2018 года и поначалу планировала внедрить его в 2019 году. Однако радикальные изменения вызвали возмущение разработчиков и компания решила отложить сроки внедрения.

Одним из самых спорных изменений в Manifest V3 стало перераспределение функционала API chrome.webRequest. Теперь эта функция будет использоваться для сбора данных, а блокировка будет производиться через API chrome.declarativeNetRequest.

Google обосновала это изменение тем, что расширения, использующие Web Request API, получают доступ к изменению всех данных сетевых запросов, что в теории позволяет вносить трансформации в любые действия пользователя в интернете. Этот механизм является основой работы блокировщиков рекламы, таких как uBlock Origin.