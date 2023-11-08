Google додасть незвичайну функцію у пошуковик, пов'язану з купівлею товарів в інтернеті

Google запустили нову функцію у пошуковику, яка може допомогти знайти подарунки та потрібні речі для купівлі швидше та легше.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Google Blog .

Компанія анонсувала про створення нового розділу пропозицій у Пошуку, а також про нові функції в браузері Chrome, які допоможуть покупцям перевіряти наявність знижок та відстежувати ціни.

Новий розділ дозволяє легко знаходити товари, які є в розпродажі, по всьому Інтернету в одному місці. Покупці можуть гортати каруселі за категоріями або шукати товари за ключовими словами.

Сторінка пропозицій також враховує, що покупці зазвичай люблять купувати, коли вони зареєстровані в Google, тому можуть бачити персоналізовані рекомендації. Щоб отримати доступ до неї, потрібно ввести "shop deals" у пошуковику.

Функція "shop deals" у пошуковику (gif: Google)

На десктопних версіях Chrome тепер може активно шукати коди знижок, щоб допомогти покупцям заощадити гроші під час шопінгу.

Крім того, Google також розширює пошукові цінові інсайти в Chrome для настільних комп'ютерів. Ці функції показуватимуть покупцям типовий діапазон цін та історії цінового графіка на товар, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення про те, коли вигідніше купувати.

Діапазон цін та ціновий графік на товар (фото: Google)

Щоб переглянути цінову аналітику, покупці можуть знайти ярлик "Аналітика цін" в адресному рядку Chrome.