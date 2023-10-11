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Гонорары украинских звезд: Каменских зарабатывает от 13 000 долларов, а Билык согласна на 8 000

Среда 11 октября 2023 13:55
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Гонорары украинских звезд: Каменских зарабатывает от 13 000 долларов, а Билык согласна на 8 000 Ирина Билык и Настя Каменских (фото: коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети появился ролик, в котором разглашается информация о гонорарах украинских звезд, которые они зарабатывают за один вечер. Так, за свои выступления отечественные селебрити просят от восьми до 50 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт блогера Ульяны Шубы.

Какие гонорары у украинских звезд

Речь идет о суммах, которые знаменитости зарабатывают за 45 минут выступления.

Судя по ролику, гонорар народной артистки Украины Ирины Билык составляет 300 тысяч гривен.

Реперка Alyona Alyona согласится выступить за восемь тысяч долларов.

Исполнительница Настя Каменских просит 500 тысяч гривен.

Джамала, Сергей Бабкин и Pianoboy готовы прийти на ваш праздник за 10 тысяч долларов, а Александра Пономарев - 12 тысяч.

Гонорары украинских звезд: Каменских зарабатывает от 13 000 долларов, а Билык согласна на 8 000

Pianoboy, Сергей Бабкин и Джамала (фото: коллаж Styler)

Артист Артем Пивоваров порадует своим появлением на вашем мероприятии за 15 тысяч долларов, как и группа "Антитіла".

Чтобы заказать на корпоратив выступление Наде Дорофеевой - нужно иметь 20 тысяч долларов.

А Оля Полякова готова развлечь вас на празднике за 25 тысяч.

Гонорары украинских звезд: Каменских зарабатывает от 13 000 долларов, а Билык согласна на 8 000

Артем Пивоваров, Надя Дорофеева и Оля Полякова (коллаж РБК-Украина)

Monatik выступает за 35 тысяч, а самый большой гонорар достается Максу Барских, который за один вечер может заработать 50 тысяч долларов.

В видео говорится, что такие суммы знаменитости получали до войны.

Какой прайс у звезд сейчас - неизвестно.

Ранее продюсер Михаил Ясинский рассказывал, что до полномасштабного вторжения Макс Барских действительно просил за выступление на корпоративе 50 тысяч.

Гонорары украинских звезд: Каменских зарабатывает от 13 000 долларов, а Билык согласна на 8 000

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

По его словам, сейчас украинские исполнители гораздо меньше зарабатывают.

Если до войны их состояние в среднем составляло около миллиона долларов в год, то сейчас артисты могут зарабатывать около 150-200 тысяч.

Ранее мы рассказывали, какие украинские звезды и политики пришли отдать честь Нине Матвиенко.

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Ирина Билык Настя Каменских Оля Полякова Артем Пивоваров звезды шоу-бизнеса