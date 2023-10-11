Українські зірки та політики прийшли віддати шану Ніні Матвієнко: чуттєві фото з церемонії прощання

Хто прийшов на прощання з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

11 жовтня в Києві пройшла церемонія прощання з Ніною Матвієнко. До Національної філармонії прийшло багато людей, а також діячів культури та політики.

РБК-Україна (проєкт Styler) побувало на місці подій і розповідає, хто з відомих людей прийшов на прощання з Ніною Митрофанівною.

На церемонію прийшли українські співаки Олег Скрипка та Дмитро Монатік, який поклав великий букет червоних троянд на знак шани. Також серед охочих провести Ніну Матвієнко в останню путь був Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Олег Скрипка, Дмитро Монатік і Руслан Стефанчук приїхали на прощання з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач) Крім того, на поховання приїхали хореографи Дмитро Дікусар та Амадор Лопес, а також співак Петро Зібров. До того ж були присутніми видатні діячі культури та народні артисти України.