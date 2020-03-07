Гончарук покидает Украину: появились фото

Алексей Гончарук решил покинуть Украину после своей громкой отставки с должности премьер-министра 4 марта. Куда направился экс-чиновник, фото и подробности - в материале Styler.

Бывшего премьер-министра удалось сфотографировать в субботу, 7 марта, когда он садился в самолет. При этом Гончарук для перелета решил воспользоваться услугами компании-лоукостера Wizz Air, пишет Страна.

Гончарук покидает Украину (фото: Страна)

Алексей Гончарук направился в столицу Португалии Лиссабон. Самолет вылетел из аэропорта "Киев" в Жулянах.

Стоит отметить, что пока не известно, с какой целью экс-премьер отправился в Лиссабон. Также под вопросом и сроки возвращения бывшего руководителя правительства Украины.

Напомним, что 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады был избран новый Кабинет министров. Его возглавил 44-летний бывший глава Ивано-Франковской ОГА, львовянин Денис Шмыгаль.

Чем запомнился украинцам Алексей Гончарук за время своего недолгого, но скандального, пребывания на должности премьер-министра Украины - можно прочесть в нашем материале.