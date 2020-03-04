Гончарук уходит: что известно о его вероятном преемнике

Денис Шмыгаль и Алексей Гончарук (коллаж: РБК-Украина)

Денис Шмыгаль назван главным кандидатом на пост премьер-министра министра. Что известно о преемнике Гончарука - в материале Styler

Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Его преемником вероятно станет Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должность вице-премьера и министра развития общин и территорий. Что известно о чиновнике, который может возглавить Кабинет министров, кто может войти в состав нового правительства - в материале Styler.

Отметим, что отставка премьер-министра рассматривается на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта. Фракция "Слуга народа" готова поддержать увольнение Алексея Гончарука.

Что известно о Денисе Шмыгале

Денису Шмыгалю 44 года, он коренной львовянин. Закончил Львовскую политехнику по специальности менеджмент машиностроения, инженер-экономист, кандидат экономических наук. Кроме того он получил дополнительное образование в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии, Германии.

С начала 2000-х по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. После чего перешел на государственную службу Львовской областной государственной администрации.

Был помощником главы ОГА Николая Кмитя. После чего стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли в Львовской областной государственной администрации.

На выборах в Раду в 2014 году баллотировался в Верховную Раду на досрочных выборах как самовыдвиженец, но набрал всего 188 голосов. В этом же году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

С 2015 по 2017 занимал должность генерального директора и был членом Наблюдательного совета крупнейшего продовольственного ритейлера Львовщины - компании "Львовхолод".

После чего в течение двух лет работал на руководящих должностях в ДТЭК Западэнерго, был директором Бурштынской ТЭС. В связи с этим Шмыгаля называли "человеком Ахметова", поскольку предприятие входит в холдинг олигарха. Тем не менее, Шмыгаль говорит, что должность получил через открытый конкурс, а Ахметова видел лишь по телевизору.

Работая в ДТЭК, в 2018-м Денис Шмигаль заработал около 3,5 миллиона гривен.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль стал одним из претендентов на должность главы Львовской ОГА. Но вместо этого возглавил Ивано-Франковскую.

4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаля назначили вице-премьером и министром развития общин и территорий (вместо Алены Бабак). Ирония судьбы заключается в том, что именно Гончарук проводил собеседование со своим вероятным преемником еще в начале 2020 года. Правда, разговаривал с претендентом Гончарук вместе с президентом Владимиром Зеленским.

"Он прекрасно понимает регион, является отличным менеджером. Убежден, он серьезно усилит нашу команду", - сказал тогда Алексей Гончарук.

Кто может войти в состав обновленного Кабинета Министров

Во время заседания фракции "Слуга народа" предварительно обсуждался состав нового правительства, в Кабмин могут войти:

Министерство развития общин и территорий возглавят Алексей Чернышов или Людмила Бугай

Министерство экономики - Роман Жуковский

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Министерство финансов - Игорь Уманский

Вице-премьер по оборонной промышленности - Олег Коростелев

Министерство здравоохранения - Илья Емец

Министерство социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министерство иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министерство внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Министерство культуры - Владимир Бородянский

Минагрополитики - Тимофей Милованов

Мининтеграции - Алексей Резников

Минветеранов - Сергей Бессараб.

Ранее мы писали, что появились новые данные об отставке Алексея Гончарука.