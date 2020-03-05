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Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина

Новости » Политика     05.03.2020 - 17:44
Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Заседание Кабмина было посвящено кадровым и техническим вопросам

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

"Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения", - заявил на заседании правительства Денис Шмыгаль.

Он также заявил, что на следующее заседание Кабмина будут подготовлены решения по реформам и реагированию на вспышку коронавируса.

Напомним, 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также вчера Верховная рада утвердила состав его правительства.

В то же время во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на вакантные должности министров. Как заявил сегодня президент Владимир Зеленский, вакантными остаются 5-6 должностей.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныправительствоДенис Шмыгаль
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