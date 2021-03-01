UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса: поражает молодых и долго лечится

Автор: Людмила Жукова

В Украине коронавирус стал больше поражать молодых людей, а длительность протекания инфекции увеличилось.

Об этом сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская на своей Facebook-странице.

По информации медика, у болезни замечено новое течение.

Так, доля молодых людей 30+ с тяжелым течением заболевания заметно возросла, участились случаи обострения процесса в остром периоде, а лабораторные анализы не дают полной информации. Кроме того, с 14-16 дня болезни приблизительно у трети госпитализированных в этот период начинается ухудшение состояния, а не улучшение.

"Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро - и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким - не знаю..", - написала Ольга Голубовская.

Врач прогнозирует увеличение летальных случаев инфекции.

"Пока официально полученные данные из референс- лабораторий показывают, что образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские корни. Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", - сказала доктор.

Напомним, что ранее врач назвала реальные риски летального исхода в результате вакцинации против коронавируса.

Ранее мы рассказывали, как в Украине записаться на вакцинацию от COVID-19 и сколько ждать прививку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ольга Голубовская
Читайте также
Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются получать лечение от COVID-19
Голубовская рассказала о новом штамме коронавируса, от которого вакцина не защитит
Прогноз погоды