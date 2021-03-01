Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу: вражає молодих і довго лікується

За інформацією медика, у хвороби відмічено нову течію.

Так, частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла, почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, а лабораторні аналізи не дають повної інформації. Крім того, з 14-16 дня хвороби приблизно у третини госпіталізованих у цей період починається погіршення стану, а не поліпшення.

"Пояснити такі особливості, що виникли буквально на очах, просто процесами адаптації мікро - і макроорганізму, не можна. Швидше ми маємо справу з новим штамом збудника, з яким - не знаю..", - написала Ольга Голубовська.

Лікар прогнозує збільшення летальних випадків інфекції.

"Поки офіційно отримані дані з референс - лабораторій показують, що зразки матеріалу від хворих мають належність до генетичної лінії, що має китайське коріння. Враховуючи такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, у т. ч. у молодих людей", - сказала лікар.