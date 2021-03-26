Голубовская шокировала заявлением о лекарстве от коронавируса: это очень опасно

Она отметила, что самолечение очень опасно и использовать препараты без назначения врача при лечении коронавируса – особенно.

"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его (ивермектина) нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Food and Drug Administration), американцы, высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно", - рассказала Голубовская.

Стоит отметить, что ивермектин – это лекарственный препарат, антипаразитарный. Его применяют для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец, а также для лечения человека.

Этот препарат показал активность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Однако решение о назначении любого препарата при COVID-19 должен принимать только врач.