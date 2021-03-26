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Голубовская шокировала заявлением о лекарстве от коронавируса: это очень опасно

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине набирает обороты и количество инфицированных перевалило за 18 тысяч в сутки. Рост заболеваемости привел к панике среди населения, и люди начали лечить коронавирус самостоятельно препаратами для животных.

Такое заявление сделала врач-инфекционист Ольга Голубовская в программе "Народ проти" на телеканале "Украина 24".

Она отметила, что самолечение очень опасно и использовать препараты без назначения врача при лечении коронавируса – особенно.

"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его (ивермектина) нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Food and Drug Administration), американцы, высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно", - рассказала Голубовская.

Стоит отметить, что ивермектин – это лекарственный препарат, антипаразитарный. Его применяют для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец, а также для лечения человека.

Этот препарат показал активность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Однако решение о назначении любого препарата при COVID-19 должен принимать только врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист назвал причины, почему весенняя волна коронавируса будет сильнее осенней.

А также рассказывали о том, что Степанов назвал главные проблемы в лечении коронавируса, от которых волосы встают дыбом.

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Новости Украины лекарстваОльга ГолубовскаяКоронавирус
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