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Нас ждет вспышка COVID-19 сильнее осенней: инфекционист назвал четыре причины

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 12:08
Нас ждет вспышка COVID-19 сильнее осенней: инфекционист назвал четыре причины Врач назвал причины, почему вспышка COVID-19 весной будет сильнее (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине набирает обороты и 26 марта в стране было зафиксировано рекордное количество больных – более 18 тысяч человек. Медики отмечают, что течение болезни сильно изменилось и вирус начал поражать все возрастные группы.

Известный врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил в эфире телеканала "Украина 24", почему коронавирус в Украине стал тяжелее, чем ранее и чем будет отличаться весенняя вспышка от осенней.

Он отметил, что в больницах Украины сейчас сложная ситуация и больных становится все больше.

"Ситуация в больницах сейчас очень сложная, потому что вторая вспышка по сравнению с осенней вспышкой тяжелее. Это связано с многими причинами. Во-первых, весенний авитаминоз, во-вторых, тяжелая зима, в-третьих, люди живут целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье", - рассказал специалист.

Еще одной причиной ухудшения ситуации с коронавирусом, врач назвал появление новых штаммов заболевания.

"Плюс появились новые циркулирующие штаммы, доказать их более высокую смертельность тяжело, но то, что они легче передаются – бесспорно. Мы пока не можем утверждать, что люди погибают больше, и смертность выше. Но также не следует забывать, что неоказание своевременной помощи тем хроническим пациентам, которые целый год ее не получали в должной мере, тоже сказывается, это тоже процент к смертности", - объяснил Евгений Дубровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Максим Степанов сообщил, сколько продлится вспышка COVID-19.

А также рассказывали о том, что иммунолог объяснил, кому в Украине достанется вакцина Pfizer.

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