Степанов назвал главные проблемы в лечении коронавируса, от которых волосы встают дыбом

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал про две главные проблемы лечения коронавируса в Украине. Чиновник признает, что в некоторых случаях "волосы встают дыбом" от беспечности людей.

Об этом министр здравоохранения рассказал в программе "Народ против" на канале "Украина 24".

По мнению Максима Степанова, первой проблемой является нарушение протокола в лечении, а второй - самолечение.

"У нас две проблемы. Первая - это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и вторая - самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать", - утверждает министр.

Чиновник перечислил случаи, с которыми сталкиваются некоторые врачи.

"Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях, думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", - добавил он.

Степанов напомнил, что антибиотики в первые дни инфицирования абсолютно бесполезны при вирусе.

"Не следует употреблять лекарства, которые вам не нужны. Да, надо контролировать свое состояние, сатурацию. Что касается антибиотиков, первые дни нет никакой бакфлоры, они влияют исключительно на нее", - заявил Степанов.