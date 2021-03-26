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Голубовська шокувала заявою про ліки від коронавірусу: це дуже небезпечно

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні набирає обертів і кількість інфікованих перевищила 18 тисяч на добу. Зростання захворюваності призвело до паніки серед населення і люди почали лікувати коронавірус самостійно препаратами для тварин.

Таку заяву зробила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Вона зазначила, що самолікування небезпечно і використовувати препарати без призначення лікаря при лікуванні коронавірусу – особливо.

"Івермектин американці у своєму протоколі позиціонують. Найстрашніше, що у нас його (івермектину) немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його у таблетованій формі. Що у нас роблять, наслухавшись? Вони купують ветеринарний препарат, і починають не просто пити, а ще й вводити внутрішньом'язово. І FDA (Food and Drug Administration), американці, висловили застереження про супутні речовини, які розраховані в дозах на коней і на великих тварин, і це досить небезпечно", - розповіла Голубовська.

Варто відзначити, що івермектин – це лікарський препарат, антипаразитний. Його застосовують для лікування свиней, великої рогатої худоби, коней та овець, а також для лікування людини.

Цей препарат показав активність проти SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Однак рішення про призначення будь-якого препарату при COVID-19 повинен приймати лише лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоніст назвав причини, чому весняна хвиля коронавірусу буде сильніше осінньої.

А також розповідали про те, що Степанов назвав головні проблеми в лікуванні коронавірусу, від яких волосся стає дибки.

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Новини України лекарстваОльга ГолубовскаяКоронавірус
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