Голубовська шокувала заявою про ліки від коронавірусу: це дуже небезпечно

Вона зазначила, що самолікування небезпечно і використовувати препарати без призначення лікаря при лікуванні коронавірусу – особливо.

"Івермектин американці у своєму протоколі позиціонують. Найстрашніше, що у нас його (івермектину) немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його у таблетованій формі. Що у нас роблять, наслухавшись? Вони купують ветеринарний препарат, і починають не просто пити, а ще й вводити внутрішньом'язово. І FDA (Food and Drug Administration), американці, висловили застереження про супутні речовини, які розраховані в дозах на коней і на великих тварин, і це досить небезпечно", - розповіла Голубовська.

Варто відзначити, що івермектин – це лікарський препарат, антипаразитний. Його застосовують для лікування свиней, великої рогатої худоби, коней та овець, а також для лікування людини.

Цей препарат показав активність проти SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Однак рішення про призначення будь-якого препарату при COVID-19 повинен приймати лише лікар.