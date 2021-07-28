Голубовская рассказала украинцам, что нужно делать после прививки от COVID-19

По словам медика, после прививки очень важно позаботиться о средствах индивидуальной защиты.

"В любом случае, если человек инфицируется любым возбудителем, он входит в состояние инфекционного процесса. В том числе и вакциной. Идет определенный инфекционный процесс. Он постоянно у нас в организме проходит. Поэтому я постоянно говорю, что если человек вакцинировался, то он должен в ближайшую неделю очень сильно себя беречь. Надо усилить средства индивидуальной защиты”, - рассказала врач.

После второй прививки тоже не стоит расслабляться, ведь вероятность заболеть существует.

"Люди, даже вакцинированные второй дозой, должны понимать, что они могут заболеть, особенно если они получат большую дозу возбудителя, - тогда идет прорыв иммунитета. Поэтому задача остается прежней: Если суждено получить дозу возбудителя, то лучше получить малую дозу, чтоб легко переболеть. Ведь этот процесс в том числе дозозависимый. И лучше быть иммунным”, - пояснила Голубовская.

Ничего страшного не случится, если человеку придется немного перенести получение второй дозы вакцины, отметила медик.

"Если вы отложите на несколько дней эту вакцинацию, неделю - ничего страшного абсолютно не произойдет. Помните историю с AstraZeneca, как сначала вакцинировали через три недели, а потом оказалось, чем больше промежуток после первой и второй дозой - тем сильнее иммунитет. Это правильно”, - сказала Голубовская.