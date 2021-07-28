Голубовська розповіла українцям, що потрібно робити після щеплення від COVID-19

За словами медика, після щеплення дуже важливо подбати про засоби індивідуального захисту.

"У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, він входить в стан інфекційного процесу. В тому числі й вакциною. Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно кажу, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту", - розповіла лікар.

Після другого щеплення теж не варто розслаблятися, адже ймовірність захворіти існує.

"Люди, навіть вакциновані другою дозою, повинні розуміти, що вони можуть захворіти, особливо якщо вони отримають велику дозу збудника, - тоді йде прорив імунітету. Тому завдання залишається колишнім: якщо судилося отримати дозу збудника, то краще отримати малу дозу, щоб легко перехворіти. Адже цей процес в тому числі дозозалежний. І краще бути імунним", - пояснила Голубовська.

Нічого страшного не трапиться, якщо людині доведеться трохи перенести отримання другої дози вакцини, зазначила медик.

"Якщо ви відкладете на кілька днів цю вакцинацію, тиждень - нічого страшного абсолютно не станеться. Пам'ятайте історію з AstraZeneca, як спочатку вакцинували через три тижні, а потім виявилося, чим більше проміжок після першої і другою дозою - тим сильніше імунітет. Це правильно", - сказала Голубовська.