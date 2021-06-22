Голубовская предупредила о летней волне коронавируса: может захватить врасплох

По ее словам, летняя волна COVID-19, скорее всего, будет связанная с индийским вариантом коронавируса.

"К большому сожалению, нам еще рано расслабляться", - заявила Голубовская.

Эксперт также прокомментировала то, что Украина находится в "зеленой зоне" и многие люди расслабились.

По ее словам, постоянно находиться в каких-то зонах тяжело. Ситуация зависит от многих факторов - от мутаций внутри страны, от завоза новых вариантов коронавируса.

"Вот я сейчас опасаюсь возвращения болельщиков с футбола. Помню, какая вспышка была после Лиги чемпионов в Италии. Ломбардия просто легла… А сейчас мы видим, что заболеваемость уже растет в Москве, в Санкт-Петербурге, где проходит часть матчей. Будем наблюдать", - отметила Голубовская.