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Голубовская предупредила о летней волне коронавируса: может захватить врасплох

Автор: Роман Мирончук

Коронавирус в Украине немного утих. В день стало меньше тысячи новых больных в день. Казалось бы, лето время передышки, но новая волна может захватить нас врасплох. Может оказаться, что в больнице меньше мест, чем было раньше, а высококлассные врачи уже не при работе.

Об этом рассказала завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца, доктором медицинских наук Ольга Голубовская в интервью "КП в Украине"

По ее словам, летняя волна COVID-19, скорее всего, будет связанная с индийским вариантом коронавируса.

"К большому сожалению, нам еще рано расслабляться", - заявила Голубовская.

Эксперт также прокомментировала то, что Украина находится в "зеленой зоне" и многие люди расслабились.

По ее словам, постоянно находиться в каких-то зонах тяжело. Ситуация зависит от многих факторов - от мутаций внутри страны, от завоза новых вариантов коронавируса.

"Вот я сейчас опасаюсь возвращения болельщиков с футбола. Помню, какая вспышка была после Лиги чемпионов в Италии. Ломбардия просто легла… А сейчас мы видим, что заболеваемость уже растет в Москве, в Санкт-Петербурге, где проходит часть матчей. Будем наблюдать", - отметила Голубовская.

Напомним, Голубовская сообщила о новом опасном штамме коронавируса.

Ранее иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса.

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Ольга ГолубовскаяКоронавирус