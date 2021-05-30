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Иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса

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Воскресенье 30 мая 2021 08:00
Иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса Коллаж РБК-Украина: врач высказался о новой волне эпидемии COVID-19 в Украине
Автор: Владимир Костырин

Украину может накрыть очередная волна эпидемии COVID-19 после окончания летнего сезона. Так, в теплый сезон отпусков уровень заболеваемости будет демонстрировать спад, но с осени ситуация изменится.

Об этом заявил врач-иммунолог Федор Лапий в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что специалисты могут видеть определенную сезонность коронавируса.

Член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики считает, что вирус, скорее всего, будет себя вести "более активно" осенью, в начале осени и в конце зимы.

При этом в летний период прогнозируется снижение заболеваемости COVID-19.

"Летом мы будем иметь перерыв, как и прошлым летом мы имели меньшее количество случаев. Теперь нам нужно готовиться к осени. Потому что осенью мы можем ожидать роста количества случаев", - рассказал Лапий.

Иммунолог объяснил факторы, которые будут способствовать росту случаев заражения в осенний период.

"То, что люди контактируют между собой, способствует передаче, а контакты у нас в основном происходят в закрытых помещениях, когда образовательный процесс, когда люди возвращаются из отпусков в офисы", - указал Лапий.

Отметим, что ранее подобный прогноз дали в Минздраве Украины, где ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период, так как именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Напомним также, что недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов, в случае начала циркуляции которой наступит всемирная катастрофа.

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